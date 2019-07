'Da sam prihvatio Tuđmanovu ponudu, bio bih na Mirogoju...'

Gost posljednje ovosezonske emisije 'Nedjeljom u 2', koju vodi Aleksandar Stanković (49), bio je legendarni TV voditelj Oliver Mlakar (84). Voditelj, koji iza sebe ima bogatu karijeru, prisjetio se djetinjstva i mladosti te vremena kad je studirao.

- Preko ljeta smo radili što smo mogli raditi. Neke krovove smo znali pokrivati, radili smo drenažu na osječkom stadionu - rekao je voditelj.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Prva rečenica koju je izgovorio na radiju ostala mu je pamćenju.

- 'Kamo ćemo danas?' To je bila stisnuta knedla u grlu, barem prvih nekoliko puta - ispričao je Oliver.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Jedno vrijeme Oliver je bio i amaterski glumac.

- Ja sam inače i u gimnaziji, kad su bile priredbe, čitao sam tekstove i recitacije. Nije mi bio stran javni nastup ili izlazak pred publiku na pozornici - rekao je Oliver, kojeg svi pamte kao voditelja kvizova 'Kolo sreće' i 'Kviskoteka'.

Priznao je da se družio s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

- Bio sam dobar s predsjednikom Tuđmanom, uvijek sam ga cijenio, a cijenim ga i danas. Znam da sam i ja njemu bio simpatičan. Nisam htio o tome odgovoriti jer bi to bila samo hvala, u jednom trenutku mi je ponudio da preuzmem HRT. Na jednom primanju me odveo u ugao sale i pitao da postanem ravnatelj. Ćiro Blažević je jednom negdje rekao, jer se on družio s Tuđmanom, pa sam i ja nakon toga to ispričao. Zahvalio sam mu se, bio sam duboko svjestan svojih mogućnosti, mislim da sam to prihvatio, ne bih bio direktor vama, nego bih bio na Mirogoju - rekao je.

Otkrio je zašto nije želio biti ravnatelj HRT-a.

- Ogromnu odgovornost, znate i sami koliki je to pogon i snažan aparat koji treba voditi, ja to sigurno ne bih bio u stanju - kaže.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

Otkrio je i u čemu je tajna njegova uspjeha.

- Ja sam taj posao shvaćao kao svaki drugi posao samo što je bio takvog karaktera da su te ljudi gledali i zvali te popularnim. Nisam mu davao preveliku važnost, mislim da je to bilo dovoljno - ispričao je.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Oliver je bio miran, staložen voditelj.

- Ponekad je i potrebno biti agresivan - zaključio je Oliver.

Foto: Arhiva HRT

Mlakar je često vodio skupa s pokojnom Helgom Vlahović.

- S njom sam najviše radio. Bili smo kao nekakav voditeljski par, dobro smo se slagali. Ona je slične prirode kao ja, nikad nametljiva. Mislim da smo dosta dobro funkcionirali - rekao je voditelj.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Iako je bio uspješan u poslu koji je radio, obitelj mu je uvijek bila prioritet. Međutim, i dan danas se odazove na brojne pozive i nađe se na pozornici vodeći neki događaj. Televiziju, kako kaže, rijetko kad gleda.

- Pogledam Dnevnik, tako se informiram - otkrio je.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Oliver već 25 godina živi u Samoboru, a sa suprugom Dunjom i psima ide po natjecanjima.

- Putujemo, trošimo novce, lijepo nam je. Uživamo - rekao je Oliver koji jako voli svoje patuljaste šnaucere. Mirniji život, kakvim on živi u Samoboru, Oliver bi svima preporučio.

- Zahvalni smo psima što su nas odvukli iz grada - dodao je.