Oliver okupio prijatelje u svojoj Veloj Luci: 'Zauvik si u srcu...'

Tuga, ponos, sjeta, sjećanja... Svi se ti osjećaji miješaju ovih dana u Veloj Luci. Jučer je bila godišnjica Oliverove smrti, a njegovi prijatelji došli su zbog koncerta 'Trag u beskraju' njemu u čast nekoliko dana ranije. Zorica Kondža, Ante Gelo, Tedi Spalato, Nikša Bratoš, Alan Bjelinski... Sve ih je okupio Morski Vuk, a njegov je duh i dalje s njima. Ne samo kroz pjesme.

Foto: Promo

- Jako mi nedostaje i zvuči mi nestvarno da ga nema. Došli smo u Velu Luku za vikend i pjevali njegove pjesme. Do dugo u noć osjećala se njegova energija - izjavio je Gelo za RTL.

Uz glazbenike je neizostavan Boris Gugić Brico. Oliver se odavno kod njega šišao i brijao. Godinama su se znali tako skupljati u Oliverovoj Luci. Brod privezan, a legendarni pjevač opušten i napokon na svome. Široke bermude, neka stara majica starih rukava. Obitelj i prijatelji. Svima koji su se zbog Morskog Vuka okupili ovih dana u mjestašcu na Korčuli ta je slika u glavi. Ali nedostaje onaj najvažniji. Nedostaje Oliver. Koji ih je još jednom, po tko zna koji put, opet spojio.

Foto: Privatan album

- Uz njegove pjesme i ovu tugu je lakše izdržati. Intimna je atmosfera, a mi sviramo kao da je naš prijatelj i dalje s nama - dodao je Gelo. Ono što je Ante slušao godinama, o jedinstvenom i prije svega jednostavnom pjevaču, spoznao je devedesetih, kad ga je i osobno upoznao.

Foto: Privatan album

- Od njega smo imali strašno povjerenje, pa prihvatio nas je kao klince i dao nam priliku - ispričao je Gelo.

A poslije su prošli sve važnije dvorane svijeta. Newyorški Carnegie Hall, parišku Olympiju, londonski Royal Albert Hall, sydneysku Opera House...

- U svemu je bio skroman osim u muzici. Tu je uvijek bio sam vrh. I u svim tim svjetskim dvoranama Oliveru je, zapravo, oduvijek i bilo mjesto - dodao je Gelo.

'Ne znam glumiti, u tome sam jako loš. U svemu sam uvijek iskren i ako mi nešto ne paše, to se na meni vidi. Ako mi negdje nije dobro, onda će se to vidjeti. A ako mi je lijepo, zadnji ću počistiti šankove i stolove', rekao je prije nekoliko godina Oliver.

I na najbolji je način opisao samoga sebe, jer takvog su ga i bližnji doživljavali. I sami su rekli da je bilo situacija kad 'bi bio malo grub'. Sve bi se to brzo izgladilo...

- Uvijek kažem što mi je na umu pa ponekad nekog i povrijedim te mi onda bude žao - rekao je Morski Vuk za Astro magazin prije više od 20 godina.

Foto: Promo

Zbog toga su ga svi toliko i cijenili. Nije izigravao veličinu, iako je to bio, nije glumio najvećeg, iako je i to vjerojatno bio.

- Prvi sam ga put čuo slučajno, u prolazu u Splitu. On je bio s Batalima i pjevao ‘The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore’. Tad sam ja to pjevao u grupi Mi, a ovi moji su odmah počeli pričati da pjesma treba zvučati tako, a ne kako je ja izvodim - prisjetio se Siniša Škarica.

Foto: Privatna arhiva/Pixsell

Dugogodišnji glazbeni urednik Jugotona, a potom i Croatia Recordsa kaže kako je većinu glazbenika prvo upoznao kroz glas. I Oliver je jedan od njih.

- Kasnije smo se upoznali i ‘normalno’. Onda sam spoznao da je Oliver najmuzikalniji Hrvat svih vremena, u to sam uvjeren. Takav glas, a toliko je instrumenata svirao - kaže Škarica.

Zbog toga se nije nikad uzdizao iznad drugih. Podržavao je pogotovo mlade glazbenike. Iako je već bio zvijezda, nije se prema njima tako ponašao.

- Imala sam samo 20 godina, a bio je sedmi mjesec kad sam ga upoznala na Hvaru. On je već bio poznat i uspješan. Rekao mi je: ‘Ej, mala, čuja san za tebe. Bit će nešto od tebe’. Volio je vrhunske glazbenike i pjevače, ali uvijek je prije svega bio čovjek - rekla je Zorica Kondža.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL

Pjesme će s nama biti zauvijek, kao i sjećanje na velikog Olivera. No za bližnje i prijatelje neće više biti pisme, druženja i ribarenja u Veloj Luci...

- Moram u pivanju guštat. A volin uvik pivat, to je problem - rekao je jednom Oliver.

I pivat ćeš, u srcu zauvijek...