'Oliver se nikad nije idija, nikad loše nije govorija o drugima...'

Oliver je bio omiljen među susjedima. Uvik bi lipo pozdravija kad bi iša uza skale. Često je tu u dvoru s dicom igra nogomet. Uvik je bija vesel. Nije se ponaša ka neka zvijezda, priča nam Oliverova susjeda sa splitskih Gripa. Na balkonu trokatnice zatvorene zelene škure. Tu danas živi Oliverov nećak Marko, no ljeti je na Visu, pričaju nam susjedi. Tu je nekad do početka 80-ih živio Oliver Dragojević s obitelji.

Njih 11 i pas vučjak u stanu od 90 kvadrata. Živjeli su tamo tako njegov otac Marko, majka Kate, Oliver sa suprugom Vesnom, Oliverov brat Aljoša i njegova obitelj. Šestero odraslih i petero djece. Aljošino dvoje i Oliverov sin Dino, tad 4,5 godišnjak i 1,5 godišnji blizanci Damir i Davor.

- Mi sjajno živimo. Nikad nam nije dosadno i nikad nismo usamljeni - rekao je Oliver 1980. u intervjuu u kojem je otvorio vrata svog tadašnjeg doma. Zatim je podsjetio suprugu kako su razmišljali da će imati još bar jednu 'ćerkicu'.

- Završila sam medicinsku školu i radila sam pet godina kao medicinska sestra na dječjem odjelu bolnice u Dubrovniku u kojem sam i rođena. Dovoljno znam o njezi i potrebama djece, pa mi nije teško da odgajam troje, a ni više, ako ih bude – objasnila je tada domaćica istovremeno bezuspješno stavljajući blizance u krevetić. Kako izgleda radni dan majke troje djece, pitali su novinari Vesnu.

- Četvero – ispravila ih je i dodala:

- Oliver je gori od ovo troje – našalila se i nastavila: 'Čim otvori oči, a to obavezno radi dugo, dugo poslije mene, Oliver viče 'Ženo daj mi nešto za obuć', a zatim pita 'šta ću jest', 'plati one račune', 'molim te, pošalji ona pisma', 'javi se na telefon'. U međuvremenu moram stić do pazara, spremit ručak, nahranit dicu, presvuć ih, okupat, spremit za spavanje... I tako sve do navečer – rekla je Vesna. Kad bi im djeca zaspala, ako nema gostiju, Vesna i Oliver bi sjedili duboko u noć, igrali karte, razgovarali.

- Dobio sam stan – rekao je Oliver, a onda odmah ispravio: 'Dobili smo stan'.

- Da ja nisam rodila dvoje djece znaš kad bi dobili to potkrovlje – odgovorila mu je Vesna.

Obitelj Dragojević dobila je stan od grada i preselila nedaleko u stan u u Tolstojevoj od 110 kvadrata. Tamo smo zatekli jednog njegovog bivšeg susjeda.

- Kako ne bi zna di je živija Oliver. Evo tu na zadnjem katu, u dvoetažnom stanu, lipo ga je uredija. Sićam se da smo došli jednom k njemu na kavu, njegov prijatelj, zlatar s Pjace, i ja. Vesna nam je išla napravit kavu. Oliver je naručija kuvalo iz Švedske. Gledam ja to prozirno staklo i mislim se kako će nam na tom skuvat kavu – smije se susjed. Nastavlja kako su Oliverova djeca s njegovim sinom išli u školu. Na informacijama je redovito viđao Vesnu.

- Oliver je bio strašno šarmantan. Uvijek vesel i nasmijan i spreman za šalu. Nikad se nije idija. Nikad ništa loše nije govorija o drugima. Otiđite do njegovog prijatelja zlatara na Pjaci. On se s njim družija – završava susjed obrazlažući da mora ići pomaknuti auto. U zlatarni na Pjaci zatekli smo zlatarevu suprugu.

- Muž će vam više moći reći od mene. Evo sad ću ga zvati – rekla je i nazvala supruga. Međutim suprug od tuge nije mogao razgovarati.

- Oliver je piva s dušom i ima je dušu. Bio je mali, a velik. Često je prolazio tu kraj zlatarne. Nikad nije proša, a da se nije javija s vrata – rekla je supruga zlatara. Tragom Olivera zaputili smo se u Slavićevu gdje je na kraju živio. U obližnjoj pekari znao je kupovati brački kruh i francuz.

- Bio je jednostavan čovik, iz naroda. Uvik bi se lipo javija – kaže nam prodavačica. U blizini je i frizerski salon. Frizerka govori da je Olivera često viđala kroz prozor kako prolazi susjedstvom.

- Jako jednostavni i divni ljudi. I on i supruga Vesna – govori frizerka. Olivera su dok se nije razbolio često viđali u kvartu. Sreli bi ga kako šeće, a na pitanje susjeda gdje će, odgovorio bi im uvijek raspoložen 'Evo idem malo učinit đir do rive'. Nakon dijagnoze povukao se u Vela Luku. U Split je dolazio na liječenje. U bolnici je umro u nedjelju ujutro oko 5 sati.

