Olivera Balašević je u gostovanju na Kurir televiziji otkrila detalja iz života s pokojnim suprugom Đorđem. Podsjećamo, Balašević je preminuo u veljači, u 68. godini života.

Olivera je ispričala da joj je suprug bio velika podrška u njezinoj spisateljskoj karijeri.

- Sjećam se svih trenutaka. Razmjenjujemo ideje, stavove, emocije, strasti već 40 godina i to ne dolazi tako 'sad mi je to kliknulo'. Kada bi mi nešto značilo, djeci bih ispričala priču iz svog odrastanja. Oni bi rekli: 'To je kao da gledam film, zašto ti to ne zapišeš?' A on bi rekao: 'Moraš biti jako strpljiva, ti si nestrpljiva, pomoći ću ti, ali moraš biti strpljiva.' Ruka koja me 40 godina držala na ramenu nije me zastrašivala. Uvijek me je podržavao, njegova ruka je i dalje tu. Teret koji sam nosila, a koji je ovakav i onakav, dodjeljuje se ljudima koji lete previsoko - ispričala je Olivera.

Prisjetila se i kada ju je pokojni Đorđe jednom pozvao na ples na pozornici, uz njegovu pjesmu Stari laloški vals.

- Hajde, ti i ja, ti znaš koreografiju. Ulovio me na izazov. Mislila sam da će zaboraviti, kad budu ovacije, publika. Do jednog trenutka kad je krenuo instrumental, on silazi, pruža ruku, sad nema nazad. Pružila sam ruku i zakoračila, i dva-tri koraka, stavila sam ruku na njegovo rame, on je to fino odradio, okrenuo me i spustio prema sjedalu da siđem s pozornice. Kad me okrenuo toj publici, silazeći sam promašila stepenicu. Završilo se to:. 'Što piše na ulaznici, imaš li neke primjedbe?' pitao je. 'Nikad više ti neću reći', rekla sam - priča Olivera, kojoj je to, kako kaže, bio trenutak otkrivanja Balaševićeve pozicije i borbe.