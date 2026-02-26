Obavijesti

Show

Komentari 0
PONOSNA BAKA

Olivera Balašević: 'Stiže unuk, kapetan Panonske mornarice'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Olivera Balašević: 'Stiže unuk, kapetan Panonske mornarice'
4
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Aleksa Balašević, sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, i njegova supruga Nikolina očekuju drugo dijete. Par će dobiti sina, a sretnu vijest potvrdila je i njegova majka

Admiral

Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavjet. Zavjet bez kojeg nekom ni Stari ni Novi zavjet ne vrijede. Zahvaljujući Nikolini, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin. Verin brat kojeg dugo čekamo. Tim je riječima Aleksa Balašević, producent i sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, objavio da sa suprugom Nikolinom očekuje drugo dijete.

FILM POSVETIO OCU Aleksa Balašević: 'Prezime mi je teret koliko i privilegija, a otac me je naučio što je pozornica...'
Aleksa Balašević: 'Prezime mi je teret koliko i privilegija, a otac me je naučio što je pozornica...'

- Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumio bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. S tobom, s vama... Što bi rekao netko moj najveći, netko naš najbolji, također s neba - nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mjesec mandat predajem nasljedniku -  napisao je na društvenim mrežama.

Vijest je razveselila i njegovu majku Oliveru.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspješan da smo proglasili hitan reizbor. Poslije tri predivne unuke koje su nas skroz raznježile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo ‘doda đona‘ i napravi totalni dar-mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dječak da provjeri mogu li ga tri djevojčice baš sve naučiti - napisala je na društvenim mrežama.

'MEGDAN' Balaševićev sin ispunit će ocu veliku želju: Snimamo film kako je i htio, to je ispravna odluka
Balaševićev sin ispunit će ocu veliku želju: Snimamo film kako je i htio, to je ispravna odluka

Osvrnula se i na obiteljsku svakodnevicu te opisala kako se svi već pripremaju za dolazak novog člana

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasljedne. Dok nas dvije ovako sinkronizirano ‘mjerimo‘ svijet i vježbamo strogoću prekriženih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog ‘uljeza‘. Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da provjeri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno ‘drži linija‘ u obitelji Balašević - dodala je.

- Neki novi klinci već uče naše obiteljske simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tijesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam vidjeti tko će sljedeći prekrižiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu - zaključila je.

Aleksi ide i na poslovnom planu. Njegov prvi film, 'Megdan: Između vode i vatre', za koji je pisao scenarij i bio producent, krajem 2024. prikazan je u kinima diljem regije. Film je postigao zapažen uspjeh, a može se pogledati i na streaming platformama poput HBO-a i Amazona.

Ali Aleksa tu ne staje. Već je najavio i novi filmski projekt, inspiriran jednom od najpoznatijih pjesama svoga oca, a snimanje planira na proljeće ili ljeto. Iako je posvećen poslu, često ističe da mu je obitelj najvažnija. Sa suprugom Nikolinom i kćeri Verom živi između Novog Sada i Maribora, gdje nastoji uskladiti obiteljski i poslovni život.

Foto: Instagram/Aleksa Balašević

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
OMILJENA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'

Glazbena zvijezda Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a sada je na snimanje stigla u barbi rozom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim
Pjesma 'Jugoslavija' ide u finale srpske pjesme za Euroviziju: Svi komentiraju i njezin nastup...
NIŽU SE KOMENTARI

Pjesma 'Jugoslavija' ide u finale srpske pjesme za Euroviziju: Svi komentiraju i njezin nastup...

Već je ranije Zejna Murkić bila tema na društvenim mrežama zbog pjesme naziva 'Jugoslavija', a nakon prvog polufinala se počelo pričati i o njezinom nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026