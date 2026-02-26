Olivera Balašević: 'Stiže unuk, kapetan Panonske mornarice'

Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavjet. Zavjet bez kojeg nekom ni Stari ni Novi zavjet ne vrijede. Zahvaljujući Nikolini, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva mjeseca stiže nam sin. Verin brat kojeg dugo čekamo. Tim je riječima Aleksa Balašević, producent i sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, objavio da sa suprugom Nikolinom očekuje drugo dijete.

- Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumio bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. S tobom, s vama... Što bi rekao netko moj najveći, netko naš najbolji, također s neba - nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mjesec mandat predajem nasljedniku - napisao je na društvenim mrežama.

Vijest je razveselila i njegovu majku Oliveru.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspješan da smo proglasili hitan reizbor. Poslije tri predivne unuke koje su nas skroz raznježile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo ‘doda đona‘ i napravi totalni dar-mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dječak da provjeri mogu li ga tri djevojčice baš sve naučiti - napisala je na društvenim mrežama.

Osvrnula se i na obiteljsku svakodnevicu te opisala kako se svi već pripremaju za dolazak novog člana

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasljedne. Dok nas dvije ovako sinkronizirano ‘mjerimo‘ svijet i vježbamo strogoću prekriženih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog ‘uljeza‘. Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da provjeri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno ‘drži linija‘ u obitelji Balašević - dodala je.

- Neki novi klinci već uče naše obiteljske simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tijesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam vidjeti tko će sljedeći prekrižiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu - zaključila je.

Aleksi ide i na poslovnom planu. Njegov prvi film, 'Megdan: Između vode i vatre', za koji je pisao scenarij i bio producent, krajem 2024. prikazan je u kinima diljem regije. Film je postigao zapažen uspjeh, a može se pogledati i na streaming platformama poput HBO-a i Amazona.

Ali Aleksa tu ne staje. Već je najavio i novi filmski projekt, inspiriran jednom od najpoznatijih pjesama svoga oca, a snimanje planira na proljeće ili ljeto. Iako je posvećen poslu, često ističe da mu je obitelj najvažnija. Sa suprugom Nikolinom i kćeri Verom živi između Novog Sada i Maribora, gdje nastoji uskladiti obiteljski i poslovni život.

Foto: Instagram/Aleksa Balašević