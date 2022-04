Olivera i Danijela se vrijeđale zbog poljupca: 'Ja bih radije na tvoje silikone pripazila...'

Drama u vili 'Gospodina savršenog' ne jenjava, a posvađale su se i 'bestike' (op.a. najbolje prijateljice), kako se međusobno nazivaju, Olivera Matijević i Danijela Novaković.

Prije ceremonije ruža došlo je do verbalnog sukoba između Olivere i Danijele. Toni je pozvao Danijelu nasamo na spoj na kojem su se ljubili, a potom je Danijela dobila ružu. Dok su čekale ceremoniju ruža, Danijela je prokomentirala Oliveru kojoj se očito poljubac nije svidio.

- Bestika, malo joj je krivo što sam se ljubila - rekla je Danijela.

- Krivo?! Krivo?! - ponovila je Olivera nekoliko puta, a Danijela joj je rekla da pripazi na botoks.

- Ja bih radije na tvoje silikone pripazila nego na botoks - komentirala je Olivera Danijeli te su se počele vrijeđati kojoj trebaju silikoni, a kojoj treba botoks.

Ostale djevojke u kući komentirale su kako nikada svome prijatelju ne bi dopustile da ih tako provocira, a o svađi se sada oglasila i Danijela na društvenoj mreži Instagram.

- Nitko razuman ne može smatrati da je to bilo okej. Svakako da ne i da me je povrijedilo. Sve je to show i gledanost, ali to je za moj ukus bilo pretjerano što se vidjelo. Mi smo po izlasku razgovarale i razriješile sve - napisala je Danijela.

