Olivera iz 'Savršenog' otkrila: 'U prometnoj sam jedva živu glavu izvukla. Tresla sam se'

Skoro sam poginula. Na autocesti između Rijeke i Zagreba naletjela sam automobilom na željeznu konstrukciju. Policija kaže da je vjerojatno ispala s nekoga kamiona. Pet auta je pritom stradalo. Ja sam bila četvrta, priča nam Olivera Matijević (32).

Prometnu nesreću doživjela je u noći na utorak, oko 22 sata, u blizini Žute Lokve, no pjevačica, koja se proslavila u showu “Gospodin Savršeni”, i dalje je u šoku. Teško nalazi riječi kojima bi opisala što se dogodilo. Uspjela je snimiti nekoliko fotografija s mjesta nesreće, koje nam je ustupila.

- Pukle su mi prednje gume na autu i razbio mi se cijeli donji dio automobila. Vučna služba ga je odvezla u Zagreb. Nije više bio u voznom stanju. Ta konstrukcija na koju smo naletjeli bila je boje asfalta, nemoguće ju je bilo vidjeti, a dugačka je kao cijela traka. Kad sam zvala policiju, nisam mogla govoriti. Nisam im znala reći gdje se nalazim ni što se desilo. Tresla sam se. Još sam sama bila u autu - govori nam Olivera.

Završila je natučena, s modricama na nogama. Šteta na automobilu je 40.000 kuna.

- Da nisam vozila Mercedes, tko zna kako bih završila. Jedva sam izvukla živu glavu. Cijelu tu noć i dan poslije osjećala sam se psihički vrlo loše. Nikome nisam odgovarala ni na pozive ni na poruke. A dobila sam na društvenim mrežama stvarno puno upita kako sam nakon što sam na Insta Storyju objavila što se dogodilo. Više ljudi mi je pisalo nego kad sam bila u showu ‘Gospodin Savršeni’. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Puno kolega glazbenika nastradalo je na cesti vraćajući se s gaže. Ja sam, doduše, bila u Rijeci kod prijateljice, a druga me čekala u Zagrebu. Stigla sam u Zagreb tek oko dva ujutro. Na cesti sam provela skoro pet sati. Mogla sam izgubiti glavu. Da sam imala lošiji automobil i da sam ispustila volan iz ruku, da nisam ostala prisebna, poginula bih. Dosta me potreslo to sve skupa - govori Olivera.

Nakon nesreće prvo se javila prijateljici koja ju je čekala u Zagrebu, a koja ju je smirivala da će sve biti u redu. Onda je zvala policiju, a zatim i dečka, nogometaša, čiji identitet i dalje ne želi otkriti. S njim je u vezi posljednjih nekoliko mjeseci. Zasad je poznato tek da je nogometaš koji igra u inozemstvu i koji je mlađi od nje nekoliko godina.

- Zabrinuo se i htio smjesta doći na mjesto nesreće, ali nije mogao. Prepao se za mene. Smirivao me i govorio da će sve biti u redu - kaže nam Olivera, koja je nakon nesreće otputovala u zagrljaj dečku.

- Strah me opet sjesti za volan. Ovo mi je prva prometna nesreća da sam ja bila za volanom. Vidjet ćemo što će biti kad ponovno sjednem u auto jer ne znam što me čeka. Automobil će biti popravljen za kojih tjedan dana. Dotad uživam u zagrljajima i poljupcima svog dragog - zaključila je.

Željezna konstrukcija samo se stvorila na cesti

Olivera tvrdi da je na autocesti Rijeka-Zagreb vozila dopuštenom brzinom, no kako je bio mrak, željeznu konstrukciju, koja je, opisuje, bila boje asfalta, nije vidjela. Da nisam ostala pribrana i nastavila držati ruke za volanom, poginula bih, kaže. Pita se čija je odgovornost što cesta nije bila čista. Netko je mogao nastradati, kaže.

