Olivera o prekidu prijateljstva s Danijelom: 'Razočarala me. Ja to sebi ne bih nikada dopustila'

Nakon što je Danijela Novaković (34) iz 'Gospodina savršenog' nedavno na društvenim mrežama objavila da više nije u dobrim odnosima s prijateljicom iz showa, Oliverom Matijević (33), sada je progovorila i folk pjevačica. Za RTL.hr otkrila je razloge prekida prijateljstva, točnije, svoju stranu priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije došla na moj rođendan i otada ne komuniciramo. U tom trenutku sam je eliminirala jer, nije poanta to što nije došla, nego što nije javila ni razlog izostanka - rekla je Olivera i dodala:

- To me nije povrijedilo, više me razočaralo jer sam smatrala da mi je ona iskren prijatelj. Da je obrnuto, sebi to nikada ne bih dopustila.

Bivša kandidatkinja 'Gospodina savršenog' uz to je i odgovorila na Danijelin komentar da je s njezine strane 'sve ispoštovano'.

- Mislim da sam više ja nju ispoštovala. Mogla je barem nazvati i javiti zašto ne dolazi. Ovako je pokazala da joj naše prijateljstvo nije bitno - ispričala je.

Osim toga, Olivera je rekla svoje mišljenje o novom prijateljstvu između Amre i Danijele koje u showu nisu bile u dobrim odnosima.

- Pljuvalo se, a sad se liže. Ne volim takve ljude - zaključila je.

Podsjetimo, Danijela je na Instagram profilu pratiteljima otkrila da prijateljstvo između nje i Olivere nakon showa 'Gospodin savršeni' nije opstalo.

- Prijateljstvo nam je počelo javno tako da je u redu da vam to kažem. Ne komuniciramo, a razloge ćemo ostaviti između nas. Samo ću vam reći da je s moje strane sve ispoštovano - rekla je Danijela.

Najčitaniji članci