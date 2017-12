Oliveru je puno bolje: Otišao je vidjeti svoju brodicu i more

Oliver je dobro. Gotov je s kemoterapijom, pa mora na imunoterapiju. Ostaje kod kuće. CT je pokazao da se tumor smanjio, rekla nam je glazbenikova supruga Vesna Dragojević.

[video: 1198209 / ]

Nastavlja kako je Oliver Dragojević (70) izašao iz bolnice uoči blagdana, kako su i planirali. Božić je proveo kod kuće u krugu obitelji, a tako će dočekati i Novu godinu.

- Sretan je, pa kako neće biti. Mjesec dana je bio u bolnici. Za Božić su nam malo došla dica. Prehlade su u ‘điru’ pa ga čuvamo da ne bi skupio virozu - govori Oliverova Vesna.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL

Prije nekoliko dana legendarnog pjevača odvezli su u splitsku lučicu da vidi svoj brod koji je ondje vezan. I more.

- Ne može on bez svog mora - objašnjava gospođa Dragojević. Dodala je da je sa suprugom prošetala uz obalu dok je bilo sunčano i toplo.

Oliverov najbliži suradnik Nenad Drobnjak otkrio nam je da je glazbenik prebrodio krizu u borbi s opakom bolesti kao i nuspojave koje su se pojavile tijekom liječenja tumora na plućima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Čuli smo se u srijedu. Dobro je. Počeo se zafrkavati. Već on koncerte spominje, a ja mu govorim polako. Kaže da prvi nastup obavezno mora zakazati u Splitu. Možda već na proljeće. Jako je pozitivan. Pjevuši dok priča - kaže Drobnjak. Oliver je u splitskoj bolnici proveo tridesetak dana. Zbog toga je morao otkazati dva rasprodana koncerta u Splitu, u Spaladium Areni.

Oliverova borba s bolešću počela je ovoga ljeta. Bio je početak kolovoza kada mu je odjednom na sprovodu skladatelja i velikog prijatelja Remija Kazinotija odjednom pozlilo.

Dragojević je odmah otišao na pretrage jer je u početku bio uvjeren da nije ništa ozbiljno.

- Imam neku masu na plućima, još se ne zna što je. Vjerujem da će sve biti u redu, ja sam optimist - pričao je dobro raspoloženi pjevač krajem kolovoza dok se odmarao u Veloj Luci.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon dodatnih testova liječnici su utvrdili da je masa na plućima tumor, zbog kojeg je Oliver morao krenuti na kemoterapije. Umjesto odmaranja u Veloj Luci pjevač se vratio u Split i obilazio liječnike u splitskoj bolnici.

- Ležim i gledam televiziju, ponekad malo vježbam, pogledam Hajduk. Tako izgledaju moji dani - pričao je prije nekoliko mjeseci “morski vuk”. Optimizam ga nije napuštao pa je vrijedno dogovarao sa suradnicama slavljenički koncert u splitskoj Spaladium Areni. Prilagodio se Oliver, tvrdi njegov suradnik Drobnjak, na tešku životnu situaciju, no bez glazbe ne može, pa tako i sada, čim je izašao iz bolnice, planira nove koncerte koje želi zakazati u Splitu već na proljeće.

Posljednji koji je održao bio je na 50. godišnjicu Županijske lige protiv raka, kada je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu pjevao s Marijanom Banom, Tedijem Spalatom i Gibonnijem. Tijekom liječenja ostao je bez kose, pa se na koncertu pojavio sa šiltericom, a kada ju je skinuo kako bi pozdravio publiku, “zaradio” je ovacije oduševljene publike. Posebno je emotivno bilo kada je zasvirao prve taktove hita “Vjeruj u ljubav”, kako je koncert i nazvan.

- Ako mi je ikada trebala pomoć, onda je to sada. S vama će mi biti puno lakše - rekao je Oliver publici.

Želja za sviranjem i pjevanjem te kontaktima s brojnim obožavateljima ionako ga nikad nije napustila, a nakon uspješno odrađenoga koncerta u splitskom HNK, motiv za povratkom na pozornicu bivao je svakim danom sve veći.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veselio se koncertima u Spaladium Areni te onom zagrebačkom u Lisinskom. Za dva splitska nastupa sve karte su rasprodane za samo nekoliko sati. Oliver se istodobno liječio te spremao i vježbao za nastupe. Sve je bilo dogovoreno u detalje, probe su bile dogovorene, u Zagrebu je trebao svirati sa zagrebačkom filharmonijom, Oliver je planirao doći u metropolu na svirke...

Legendarni pjevač u prosincu je slavio 50 godina glazbene karijere i 70. rođendana, pa je turneju nazvao “OLIVERovih 70”. Slagao je listu pjesama sa svojim najvećim hitovima, “Galeb i ja”, “Vjeruj u ljubav”, “Cesarica”, “Skalinada”..., kada je uslijedio novi šok - pjevač je morao otkazati koncerte i ponovno je završio u bolnici.

No umjesto da proslavi 70. rođendan, koji je bio 7. prosinca, ondje gdje je poželio, na pozornici sa svojom publikom, morao je od te želje odustati. Tijekom kemoterapija, a bio mu je to četvrti ciklus, došlo je do uobičajenih nuspojava, no oslabio je i završio u bolnici.

- Oliveru je žao što je morao otkazati i razočarati publiku koja ga toliko godina vjerno prati, no vjerujemo u pozitivan ishod i nove koncerte - priopćili su iz pjevačeva tima.

“Morski vuk” slavio je rođendan u krugu obitelji, sa suprugom Vesnom, djecom i unucima.

Kao i svake godine, njegova Vesna u tajnosti mu je spremila tortu, pa je tako bilo i ovom prilikom, na koju je svjećicama ispisala brojku 70. U bolnici je pjevač ubrzo povratio snagu, stanje mu se poboljšavalo, a kako mu je bilo bolje, tako mu je raslo i raspoloženje.

Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Prijatelji su ga posjećivali, s njima je onda kartao, pričao viceve i šalio se. Zafrkavao se i s medicinskim osobljem, ponekad i psovao, u svom osebujnom smislu za humor.

- Najvažnije je da nam je prijatelj dobro. Ako nekoga volim, onda je to Oliver - kazao je pjevačev prijatelj Ante Gelo.

Svakodnevno ga je posjećivao i Tedi Spalato. On je, možda i prvi, primijetio da mu s prijateljem možda nije sve u redu.

- Na koncertu u Veloj Luci vidio sam da ima neki napor kod pjevanja. Naravno, nisam pomislio na najgore - otkrio je Spalato.

Lakše mu je sada kada je Oliver izašao iz bolnice, a potom i u šetnju, pogledati brod i more.

- Želim Olivera još dugo gledati na pozornici. Ostavio je velik trag na ljudskim sudbinama i mladim generacijama - rekao je Spalato u jednom intervjuu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Sudeći po zadnjim informacijama, iste planove ima i Oliver. Čim može, vježba sviranje i pjevuši prepoznatljivim hrapavim glasom “kako ne bi ispao iz ritma”. Trenutačno smišlja “povratnički” koncert, vjeruje da će to biti “kod kuće”, u Splitu. Kako kaže, ako će zdravlje dopustiti, to bi trebalo biti na proljeće.

Dragojević ne može dočekati i da ode na Korčulu, u Velu Luku. Ne može bez tog mjesta, a otkad je obolio, nije ga posjetio. Davno je objasnio što za njega znači Vela Luka.

- Budem s obitelji, žena, dica, unuci, neviste, ima nas milijun. Lovimo ribu i uživamo - objasnio je Oliver.