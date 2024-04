Olivia Munn progovorila o borbi s rakom dojke: 'Razmišljala sam o svom sinu, bojala sam se...'

Glumica Olivia Munn (43) prošli je mjesec s obožavateljima podijelila teške vijesti. Naime, prošle joj je godine dijagnosticiran rak dojke, a sada je za People progovorila o tome kako se osjećala kada je saznala za opasnu bolest.

- Razmišljala sam o svojoj bebi, o tome kako ću reći Johnu. Bila sam prestrašena. U jednom trenutku mi je neki glas u glavi govorio da saslušam doktore i da je preda mnom teška borba i da nemam vremena za brigu i nevažna pitanja - rekla je glumica.

Foto: Instagram

Prisjetimo se, Olivia i suprug John Mulaney, američki stand up komičar, 2021. su dobili sina Malcolma.

- Stvarno sam se trudila biti pripremljena na sve, ali istina je da me ništa nije moglo pripremiti na to kako ću se osjećati, kako će to izgledati i kako ću to emocionalno podnijeti. Bilo je puno teže nego što sam očekivala - također je rekla Olivia.

U trenutku dijagnoze, glumica je iščekivala snimanje novog filma u Njemačkoj.

- Rak nije briga tko ste, imate li dijete i imate li vremena. Samo vas napadne i morate se suočiti s time - dodala je.