Peta porno glumica pronađena mrtva, sve imale mračnu tajnu

Preminula je od odvikavanja, stoji u priopćenju agencije LA Direct Models.

Pornoglumica Olivia Lua preminula je u petak. U filmovima pojavljivala i pod imenom Olivia Voltaire, a bila je stara tek 23 godine.

Olivia je peta porno glumica koja je preminula u protekla tri mjeseca. Prije nje preminule su August Ames, Shula Stylez, Olivia Nova i Yuri Luv.

- U posljednje vrijeme mnogo se komentira broj porno zvijezda koje su umrle u zadnjih godinu dana, a s tugom moramo reći da se ta lista povećala. Danas smo saznali da je Olivia Lua jutros preminula, počivala u miru. Olivija nije snimala od listopada prošle godine jer je imala osobnih problema te je posljednja tri mjeseca bila na odvikavanju. Prije mjesec dana izašla je s odvikavanja, želeći se vratiti na posao u prvoj polovici ove godine. Danas smo doznali da je ponovno pala u ponor ovisnosti te da se prije tjedan dana prijavila u drugu kliniku. Obitelj i prijatelji bili su zabrinuti zbog količine lijekova koje su joj liječnici propisali i opasnosti koju je to predstavljalo. Vjeruje se da je fatalna bila kombinacija lijekova i alkohola - napisala je agencija u priopćenju.

Psiholozi smatraju kako problemi pornoglumica proizlaze iz njihova nezadovoljstava poslom.

- Gotovo 90 posto žena u porno industriji rekle su da žele pobjeći iz nje, no nemaju drugi način da prežive, a njih 70 posto pati od PTSP-a. To je ista razina kao kod ratnih veterana - rekao je psihoanalitičar Steve McKeown za Unilad.

Gail Dines, autorica knjige "Pornland: Kako nam je porno industrija oduzela seksualnost" ističe kako društvo krivo gleda na pornoglumice.

- Dok u drugim područjima žene govore da su silovane ili napadnute, pornoglumice znaju da će njima, ako progovore, svi odgovoriti da su kurve i da drugačije nisu mogle ni očekivati - zaključila je Gail Dines.

Nekoliko dana prije smrti Olivia Lua je obožavatelje zabrinula statusom na društvenim mrežama.

I feel it everywhere, nothing scares me anymore 🌙 pic.twitter.com/oi4QMoBVgj