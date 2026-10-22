Olja Vampirica 'mlati' lovu na sajmu erotike u Berlinu: 'Nije baš da se ovdje pliva u novcu'

Te plesačice zapravo nisu nešto imućne. Dođu do mog štanda, odaberu nakit i kažu da navečer imaju nastup pa će ga kupiti kad im plate. Neke se po njega vrate tek sutradan. Nije baš da se ovdje pliva u novcu, govori Olja Einfalt Mihovilović, poznatija kao Olja Vampirica, koja već četvrtu godinu sudjeluje na međunarodnom sajmu erotike Venus u Berlinu.

Splitska umjetnica ondje prodaje svoj ručno izrađeni nakit, a među njezinim kupcima su i zvijezde industrije za odrasle. Sajam je počeo u četvrtak, okuplja više od 270 izlagača iz više od 40 zemalja, a prema Oljinim riječima očekuje se oko 35.000 posjetitelja.

- Ne znam gdje mi je glava, vjerujte mi! Jučer smo došli iz Hrvatske i sad jurimo završiti još neke stvari. Otvaranje je u 11 sati, a mi još imamo posla. Nedostajali su nam neki nosači, Bože nas sačuvaj - govori Olja, koja je sa svojim timom posljednje pripreme za otvaranje obavljala u žurbi.

Foto: Privatni album

Ove godine sajam je dobio još dvije hale. Jedne su namijenjene zabavi i nastupima, u drugima se prodaju erotske igračke, odjeća, tekstil i tehnološki noviteti. Na sajmu su i frizeri, vizažisti te proizvođači parfema.

- To nije sajam u klasičnom smislu. Ljudi ne dolaze samo proći pokraj štandova, nego provedu cijeli dan jer se iz sata u sat, iz minute u minutu nešto događa. Ima nastupa na pozornicama, performansa po halama, a najveća su atrakcija susreti s pornozvijezdama iz cijelog svijeta. Ove godine sve izgleda još bogatije, na jako visokoj razini - objašnjava.

Dok su uređivali štand, Olja je zapazila i veliku količinu gumenih lutaka.

- Jučer sam vidjela pedesetak gumenih lutaka. Više ne znam što će im toliko lutaka kad tamo ima toliko žena - našalila se.

Netko iz njezina društva dobacio je da lutke ne prigovaraju, s čime se Olja odmah složila. Na svojem štandu prodaje nakit koji opisuje kao pomalo 'kinky' i fetišistički. Izrađuje ga ručno, a kupuju ga žene koje nastupaju na sajmu, kao i posjetitelji koji vole neobične modne kombinacije.

- To su kreacije koje se mogu nositi i kao dio stylinga, na festivalima poput Burning Mana ili Ultre, ali i na mjestima gdje se ljudi vole provokativnije odijevati. Dosta tih plesačica i pornozvijezda kupuje moje stvari. Imam svoju staru publiku koja se svake godine vraća. Mislim da sam među rijetkima koje tamo rade takve proizvode na toj razini. Ima puno sličnih kineskih proizvoda, ali puno niže kvalitete - kaže.

Foto: Privatni album

Za odlazak u Berlin treba joj kombi, peteročlani tim i nekoliko dana za putovanje, postavljanje štanda i prodaju. Uz prijevoz, smještaj i hranu, plaća i dodatnu opremu koju organizatori iznajmljuju izlagačima.

- Samo jedan zid, koji zapravo uopće nije zid nego obična tanka ploča na koju trebam objesiti svoje proizvode, košta 160 eura. Svaki reflektor je 25 eura pa sam ponijela svoje. Onda još akreditacije, a nas je petero. Ako sam već izlagač, očekivala bih da barem akreditaciju dobijem besplatno. Ali ovo je ipak Njemačka, ovdje vam naplaćuju zrak - govori.

Na jednom od prethodnih sajmova ostvarila je oko 10.000 eura prihoda, no 5000 eura potrošila je na troškove.

- Tu ulaze i troškovi robe i proizvodnje. Zarade nisu dovoljno velike, nikad nisam bila u nekom plusu. Uglavnom bih pokrila troškove, a onda bih ostvarila neki kontakt ili dobila narudžbe koje su se kasnije nastavile - objašnjava.

Foto: Privatni album

Olja kaže da mnogi na Venus dolaze zbog poslovnih sastanaka. Proizvođači ondje upoznaju trgovce koji traže robu za svoje prodavaonice, a neki dogovaraju narudžbe i nakon završetka sajma.

- To vam je kao kad idete na sajam brodova. Možete kupiti brod, a možete samo razgovarati i dogovarati poslove. Ovdje dođu ljudi iz cijelog svijeta, pogledaju proizvode, upoznaju proizvođače i onda naručuju robu za svoje trgovine. To su sastanci, dogovori, nije samo da netko dođe i kupi nešto na štandu - govori.

Ove godine već su je kontaktirala dva potencijalna veleprodajna kupca, no još ne zna hoće li s njima dogovoriti suradnju.

- Imala sam nekoliko veleprodaja, ali meni se to nije pokazalo isplativim. Moja proizvodnja je mala, a veleprodaje traže veće količine i niže cijene. Ja imam ručno izrađene proizvode, svaki je drukčiji. Zato tražim ciljanog kupca. Sad su me kontaktirale dvije veleprodaje, ali još ne znam ni o kome je riječ. Vidjet ću na sajmu - kaže.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Ne smatra ni da svi ostali izlagači tijekom četiri dana zarade velike svote novca. Prodaju se erotski proizvodi, odjeća, parfemi i razni dodaci, no Olja misli da mnogima više znače kupci koji će ih nastaviti pratiti i nakon sajma.

- Ne mislim da se ovdje u tom trenutku vrti neki poseban novac. Ljudi prodaju svašta, čak i neke male parfeme, ali to nisu astronomski iznosi. Ako netko ima svoju stranicu ili neki proizvod, ljudi ga ovdje upoznaju, počnu pratiti i onda od toga kasnije zarađuje. Mislim da je većini važnija promocija firme i brenda nego trenutna zarada - govori.

I sama računa na kupce koje je upoznala prethodnih godina. Razvija webshop i Instagram, preko kojih će nastaviti prodavati svoje proizvode.

- Sad razvijam cijelu svoju liniju, ne samo nakit nego cijelu priču Vampirice. Webshop će mi biti glavni način rada, uz Instagram. Ljudi me ovdje upoznaju, vide proizvode, a kasnije mogu naručivati. Mislim da je to puno važnije od same prodaje na sajmu - objašnjava.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Među izlagačima je, kaže, primijetila i nekoliko manjih njemačkih proizvođača koji sami izrađuju svoje proizvode. Hrvatskih izlagača gotovo da i nema.

- Mislim da sam možda čak i jedina Hrvatica na ovom sajmu. Nažalost, Hrvatska nema svojih predstavnika i proizvođača. Ovdje ima malih njemačkih firmi koje same nešto rade, ali jako je puno uvoza iz Kine, jeftinih proizvoda. Konkurencija je velika jer proizvod može izgledati slično, ali kvaliteta i razina izrade definitivno nisu iste - smatra Olja.

Na sajmu su je već uspoređivali s pornozvijezdama. Kaže da je razlog njezin način odijevanja, ali i to što kreacije koje prodaje najprije izrađuje za sebe.

- Sve što radim, radim kao da radim za sebe. Zato su i brojevi često manji, jer zapravo radim po sebi. Izrađujem stvari koje volim nositi i u kojima vidim sebe. Moj način odijevanja uvijek je malo provokativniji, čak i u normalnim prilikama. To definitivno pripada Berlinu, a ne Hrvatskoj. Možda u nekoj budućnosti, u 26. stoljeću, i Hrvatska dođe na tu razinu - našalila se.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Zbog plave kose i provokativnih kombinacija posjetitelji je, kaže, ponekad svrstaju među zvijezde industrije za odrasle.

- Kad se tako pojavim na sajmu, ljudi me stave u kategoriju pornozvijezda, što sam ja daleko od toga. Ali to može biti jedna od mojih uloga. Prednost je što sam Vampirica. Ona mi dopušta da budem što god hoću, da imam godina koliko želim i da radim što želim. Ljudi onda kažu: 'Nema veze, pa to je Vampirica' - govori.

Poslom se bavi više od 25 godina, a svojedobno je vodila veliku tvrtku koja je imala 25 trgovina.

- Mogu biti vrlo ozbiljna poslovna žena jer se biznisom bavim više od 25 godina. Prošla sam uspone i padove, vodila veliku firmu s 25 dućana. Ali u meni postoji puno različitih likova. To ste mogli vidjeti i u 'Večeri za pet'. Nekad izađu slučajno, nekad ih nešto isprovocira, a nekad inspirira. Meni je to sve u redu - zaključila je Olja.