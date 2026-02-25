Obavijesti

Komentari 3
POZNATA DALMATINKA

Omiljena TikTokerica stiže na male ekrane: Nora Ćurković pred najvećim izazovom dosad

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Instagram/Nora Bago

Publika ju je zavoljela kao duhovitu Dalmatinku s društvenih mreža, no sada izlazi iz zone komfora i ulazi u show Tvoje lice zvuči poznato

Admiral

Od kratkih skečeva na društvenim mrežama do jedne od najzahtjevnijih televizijskih pozornica Nora Ćurković, poznatija kao Bago, ulazi u novu fazu karijere kroz show 'Tvoje lice zvuči poznato'. S 28 godina i snažnom publikom iza sebe, prihvatila je izazov koji traži pjevanje, glumu i potpunu transformaciju.

"Jako sam sretna što sam dobila priliku sudjelovati u ovakvom showu. Kombinacija pjevanja, pokreta i glume posebno me privukla jer me podsjeća na kazalište, s kojim se dosad nisam susrela", rekla je Nora za Dnevnik.hr, ne skrivajući uzbuđenje zbog rada na velikoj sceni.

Iako joj se u posljednjih godinu dana mnogo toga promijenilo, tvrdi da su joj prioriteti ostali isti.

"Najvažnije mi je zdravlje, ljubav i unutarnji mir. Sve ostalo dolazi i prolazi", ističe.

Publika ju je upoznala kroz humor, no privatno, kaže, ne glumi.

"Često mi ljudi kažu: ‘Ista si kao na videima’. Kad sam Nora, onda sam stvarno ja, bez uloga", objašnjava, dodajući da komedija ipak ostaje njezin forte.

Foto: Instagram/Nora Bago

U show ulazi bez iluzija.

"Najveći izazov bit će uskladiti očekivanja sa stvarnošću. Spremna sam na rad i ubrzani ritam, ali želim se i zabaviti", priznaje.

Nedavno se i udala, no brak joj nije promijenio život iz temelja.

"Znala sam da je on osoba s kojom želim ostarjeti. Stabilnost u privatnom životu nikada ne bih žrtvovala zbog karijere", jasna je.

Kad se kamere ugase, njezina svakodnevica je jednostavna – obitelj, prijatelji, priroda i mir Dalmacije.

"Tamo mi je duša. Posao je važan, ali život koji volim nema cijenu", zaključuje Nora, spremna zakoračiti pod nove reflektore.

VIRALNO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA VIDEO je hit! Bračanka pokazala kako se zapošljava u Hrvatskoj: Uvjet? Niste u političkoj stranci?
VIDEO je hit! Bračanka pokazala kako se zapošljava u Hrvatskoj: Uvjet? Niste u političkoj stranci?

OSTALO

