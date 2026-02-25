Omiljena TikTokerica stiže na male ekrane: Nora Ćurković pred najvećim izazovom dosad

Od kratkih skečeva na društvenim mrežama do jedne od najzahtjevnijih televizijskih pozornica Nora Ćurković, poznatija kao Bago, ulazi u novu fazu karijere kroz show 'Tvoje lice zvuči poznato'. S 28 godina i snažnom publikom iza sebe, prihvatila je izazov koji traži pjevanje, glumu i potpunu transformaciju.

"Jako sam sretna što sam dobila priliku sudjelovati u ovakvom showu. Kombinacija pjevanja, pokreta i glume posebno me privukla jer me podsjeća na kazalište, s kojim se dosad nisam susrela", rekla je Nora za Dnevnik.hr, ne skrivajući uzbuđenje zbog rada na velikoj sceni.

Iako joj se u posljednjih godinu dana mnogo toga promijenilo, tvrdi da su joj prioriteti ostali isti.

"Najvažnije mi je zdravlje, ljubav i unutarnji mir. Sve ostalo dolazi i prolazi", ističe.

Publika ju je upoznala kroz humor, no privatno, kaže, ne glumi.

"Često mi ljudi kažu: ‘Ista si kao na videima’. Kad sam Nora, onda sam stvarno ja, bez uloga", objašnjava, dodajući da komedija ipak ostaje njezin forte.

Foto: Instagram/Nora Bago

U show ulazi bez iluzija.

"Najveći izazov bit će uskladiti očekivanja sa stvarnošću. Spremna sam na rad i ubrzani ritam, ali želim se i zabaviti", priznaje.

Nedavno se i udala, no brak joj nije promijenio život iz temelja.

"Znala sam da je on osoba s kojom želim ostarjeti. Stabilnost u privatnom životu nikada ne bih žrtvovala zbog karijere", jasna je.

Kad se kamere ugase, njezina svakodnevica je jednostavna – obitelj, prijatelji, priroda i mir Dalmacije.

"Tamo mi je duša. Posao je važan, ali život koji volim nema cijenu", zaključuje Nora, spremna zakoračiti pod nove reflektore.