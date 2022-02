Andrea Golubić (39) i Mislav Pajdakovića (41), godinu i pol dana nakon snimanja reality showa ''Brak na prvu'', postali su nerazdvojni.

- Nismo se otada nikada rastajali. Samo smo promijenili od tada tri stana i jednu državu iz koje sam se ja iselila, ali u principu smo svaku noć bili skupa - otkrila je Andrea za RTL.

Par se zaručio u posljednjim epizodama “Braka na prvu”.

- Mi ih nikada nismo skinuli. Otkako smo ih stavili nismo ih skidali - rekao je Mislav, misleći pritom na prstenje koje su izmijenili na prvom danu.

- Suvenir koji je postao dio ruke - rekla je Andrea..

- Možda nećemo prave ni kupovati - dodao je Mislav.

- Ipak, postoji simbolika tog dana - pojasnila je Andrea.

Priznaju, kako nisu očekivali ovakav rasplet događaja.

- Meni su rekli: 'Dođi do sredine oltara jer tamo ti stoji mladoženja, i mladoženja te ne smije vidjeti dok ne dođeš na oltar'. I sad ja idem - em mi je pukla štikla zbog skakanja s broda, sva šepava dolazim i vidim neka bradata faca gleda s oltara i smije se. Ja si mislim: 'Gle, ovaj je baš simpatičan, ali to očito nije mladoženja, jer me on ne smije vidjeti do samog oltara'. Došla sam do oltara i u sredini je bio kum. Onda sam prišla kumu jer nisam znala tko je mladoženja. Ovaj je već bio živčan i govorio je: 'Ja sam ovdje mladoženja'. Ja si mislim: 'Ovaj je neki bahat, ono, onako NE'. Skužila sam da ne razumije moj smisao za humor, da mi ne želi ni ruku poljubiti kad sam mu dala iz fore - prisjetila se Andrea.

- Kad sam vidio da mi je dala ruku da joj ljubim, došlo mi je da ju bacim u more - našalio se Mislav. Kažu, kako im je to bila jedina nesuglasica do danas.

- Imamo i mi neke, mislim barem ja pokušavam napraviti neku trzvicu, ali Mislav je baš staložen i smiren. Kad ja nešto krenem, on se meni krene smijati i onda se energija promijeni. Jednostavno nema nikakvih napetosti - tvrdi Andrea.

U međuvremenu su udomili psa Tonku. Andrea, koja je u Pragu bila ravnateljica Muzeja osjeta, preselila se u Zagreb i krenula raditi na novim projektima. Uvjereni su da nisu toliko vremena proveli zajedno u emisiji, tko zna bi li im se ljubav dogodila pod pritiskom svakidašnjeg života.

- Najveći plus emisije je svakako to da ako ste se već dali u taj cijeli eksperiment i proces da ostanete dosljedni do kraja - smatra Andrea.

- To što kaže Andreja - ako i malo ima dodirnih točaka, da se to produbi jer ti 50 dana živiš s nekim, ali stvarno od 0-24 i prolaziš neke situacije. Mislim i oženiš se odmah na prvu pa ti je lakše vjerojatno. Već si u braku pa nemaš taj teret- misli Mislav.

- Dobili smo jako puno poruka potpore, tipa: 'Joj pa vi ste normalni. Mogli bismo i mi'. I mislim da bi se to u tom smjeru trebalo i nastaviti. Mislim da ima jako puno tih solo ljudi koji su stvarno normalni i koji misle da je problem u njima, a u biti nije nego je čisto do trenutnog vremena koje je malo čudno nastalo - rekla je Andrea.