On je bio zvijezda 'Zabranjene ljubavi', a sad gradi karijeru i izvan Hrvatske: 'Sjajno mi je!'

Zorana Pribičevića (40) hrvatska publika poznaje kao Danijela Lončara iz hit serije 'Zabranjena ljubav', no on postaje sve popularniji među inozemnim producentima. Glumac će se uskoro pojaviti u britanskoj seriji 'The Good Ship Murder'.

Riječ je o novoj detektivsko-kriminalističkoj seriji za britanski Channel 5. Radnja serije odvija se na kruzeru koji plovi Mediteranom, a Zoran će igrati ruskog akrobata na koturaljkama, Vlada Kozlova.

Radi se o jednoj od glavnih epizodnih uloga u sedmoj epizodi, a serija se već prikazuje u Velikoj Britaniji.

Foto: Zvonimir Ferina, The Good Ship Murder

- Na snimanju je bilo zaista sjajno. Bio sam tjedan dana na Malti blizu Vallete i tjedan dana na ogromnom kruzeru koji je plovio iz Southamptona preko Lisabona, Madeire do Barcelone. Nevjerojatno iskustvo - rekao je Pribičević.

Oduševljen je kruzerom te je poručio kako ima preko 20 katova, a na njega može stati i 6000 ljudi.

Foto: Zvonimir Ferina, The Good Ship Murder

- Ekipa je bila jako profesionalna, srdačna i susretljiva, tretiraju te baš kao pravu zvijezdu i jako se brinu za glumce - rekao je Pribičević koji već godinama ima agenta u Londonu koji mu pronalazi uloge.