Ona ima 50 godina? Ma nema šanse! Seksi 'kućanica' utegnula se u topić i tajice pa vježbala...

Eva Longoria već godinama oduševljava svojim izgledom, a posebice u posljednje vrijeme. Naime, ova slavna glumica u ožujku je proslavila 50. rođendan, ali malo tko bi povjerovao da stvarno ima toliko godina
Nakon Božića i Nove godine, mnogima slijedi tjelovježba. Pa je tako i Eva Longoria pokazala kako ona vježba. Oduševila je fanove na svojim društvenim mrežama.
Seksi glumica Eva Longoria ovog je ljeta uživala na obiteljskom odmoru u Španjolskoj. Fotografi su je uhvatili u vrućem poljupcu sa suprugom, a na sebi je imala jednodijelni kupaći kostim u narančastim nijansama koji je istaknuo njenu figuru.
Ipak, jedan je potez zgrozio fanove. Longoria je prvo ljubila muža, a potom i sina i to u usta, a mnogi su joj taj potez zamjerili. ''Fuj, zašto dijete ljubiš u usta'', ''Odvratno, zašto to radiš'' - pojavili su se komentari na mrežama.
Glumica obožava kupaće kostime, a fanove na Instagramu redovno časti golišavim fotkama. Mnogi hvale njenu figuru s obzirom na to da je nedavno zagazila u pedesete.
Rođena 15. ožujka 1975. u Corpus Christiju, Teksas, Longoria je stekla svjetsku slavu ulogom Gabrielle Solis u popularnoj seriji 'Očajne kućanice'.
Osim glume, uspješno se okušala i kao producentica te redateljica, a poznata je i po svom humanitarnom radu, posebno u borbi za prava Latinoamerikanaca.
Povodom svog 50. rođendana, Longoria je na Instagramu podijelila fotografiju u prozirnoj bijeloj košulji, ističući svoju besprijekornu figuru.
Uz fotografiju je napisala: 'Ovo su 50-te', što je izazvalo brojne pozitivne reakcije obožavatelja i kolega
Unatoč profesionalnim obvezama, Longoria pridaje veliku važnost obitelji. Sa suprugom Joséom Bastónom i sinom Santiagom živi na relaciji Španjolska-Meksiko, gdje uživa daleko od užurbanosti Hollywooda.
'Izvan ureda', napisala je ranije Longoria uz nekoliko fotki koje je podijelila s odmora.
Među njima su i one u kojima je lijepa glumica u kupaćem kostimu.
A to i nije prvi put da se hvali svojom lijepom figurom.
Longoria često voli pozirati u badićima i objavljivati svoje fotke na društvenim mrežama.
A i fotografi je vole te su je fotkali i prethodnih godina tijekom odmora.
Tako su jednom 'uhvatili' i malo nesavršenstva koje ova ljepotica ima.
