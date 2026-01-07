Obavijesti

NEMA LABAVO!

Ona ima 50 godina? Ma nema šanse! Seksi 'kućanica' utegnula se u topić i tajice pa vježbala...

Eva Longoria već godinama oduševljava svojim izgledom, a posebice u posljednje vrijeme. Naime, ova slavna glumica u ožujku je proslavila 50. rođendan, ali malo tko bi povjerovao da stvarno ima toliko godina
Nakon Božića i Nove godine, mnogima slijedi tjelovježba. Pa je tako i Eva Longoria pokazala kako ona vježba. Oduševila je fanove na svojim društvenim mrežama.  | Foto: Instagram
1/25
