Ona je glas omiljene Disneyjeve princeze, a malo tko zna kako je zapravo počela njezina priča

Kristen Bell je publiku diljem svijeta osvojila talentom, šarmom i prepoznatljivim glasom. Tijekom više od dva desetljeća uspješne karijere ostvarila je zapažene uloge na televiziji, filmu i Broadwayu, a posebnu popularnost stekla je kao Veronica Mars te kao glas princeze Anne u Disneyjevu animiranom hitu "Frozen".

Rođena je 19. srpnja 1980. godine u američkom Huntington Woodsu, gdje je odrasla u predgrađu Detroita. Ljubav prema glumi pokazala je još u najranijoj dobi, a već s trinaest godina angažirala ju je glumačka agencija, zahvaljujući kojoj je počela glumiti u televizijskim reklamama za poznate organizacije i tvrtke.

Završila je katoličku srednju školu Shrine u Royal Oaku, gdje je aktivno sudjelovala u školskim kazališnim predstavama i mjuziklima. Posebno se istaknula u ulozi Dorothy u predstavi "Čarobnjak iz Oza". Nakon mature upisala je studij glazbenog kazališta na prestižnom Tischu pri Sveučilištu New York. Još tijekom studija prvi put se pojavila na Broadwayu u mjuziklu "The Adventures of Tom Sawyer", a izvan Broadwaya briljirala je u glavnoj ulozi Mary Lane u mjuziklu "Reefer Madness". Na filmu se prvi put pojavila 1998. u nezavisnom projektu "Polish Wedding".

Pravi zamah je njezina karijera imala 2002. godine kada je dobila ulogu u broadwayskoj izvedbi drame "The Crucible" Arthura Millera, u kojoj je nastupala uz Lauru Linney i Liama Neesona. Ubrzo nakon toga preselila se u Los Angeles, gdje je započela graditi televizijsku karijeru. Gostovala je u popularnim serijama "The Shield", "American Dreams" i "Everwood", a pojavila se i u nekoliko televizijskih filmova.

USA - Idina Menzel and Kristen Bell Star Ceremony - Los Angeles | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Godina 2004. pokazala se presudnom za njezinu karijeru. Nakon uloge u filmu "Spartan" redatelja Davida Mameta te pojavljivanja u hvaljenoj seriji "Deadwood", dobila je glavnu ulogu u televizijskoj seriji "Veronica Mars". Bell je osvojila publiku i kritiku. Serija je tijekom četiri sezone stekla kultni status, a glumica je za svoju glumu bila nominirana za brojne nagrade. Godine 2006. osvojila je nagradu Saturn za najbolju televizijsku glumicu.

Popularnost serije otvorila joj je vrata filmske industrije. Nastavila je glumiti u ekranizaciji mjuzikla "Reefer Madness: The Movie Musical", a zatim i u filmovima "Deepwater", "Fifty Pills" i hororu "Pulse". U isto vrijeme privukla je pažnju medija i izvan glumačkog svijeta. Organizacija PETA proglasila ju je 2006. godine najprivlačnijom vegetarijankom na svijetu, dok su je brojni časopisi uvrstili na popise najatraktivnijih žena.

Nakon završetka serije "Veronica Mars" 2007. godine nastavila je nizati uspjehe na televiziji. Posudila je glas naratorici popularne serije "Gossip Girl", a pridružila se i glumačkoj postavi znanstvenofantastične serije "Heroes".

DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

Veliki filmski proboj ostvarila je 2008. godine romantičnom komedijom "Forgetting Sarah Marshall", u kojoj je utjelovila naslovni lik. Film je postigao veliki komercijalni uspjeh, a Bell je dvije godine kasnije ponovno utjelovila isti lik u filmu "Get Him to the Greek". U međuvremenu je glumila u komedijama "Fanboys" i "Couples Retreat", gdje je surađivala s poznatim glumcima poput Vincea Vaughna, Jona Favreaua i Kristin Davis. Svoj glas posudila je i animiranom filmu "Astro Boy", a 2010. godine pojavila se u romantičnoj komediji "When in Rome".

Veliki uspjeh postigla je i 2013. godine kada je posudila glas princezi Anni u Disneyjevu animiranom filmu "Frozen". Film je postao jedan od najvećih animiranih hitova svih vremena, a pjesme i likovi osvojili su milijune gledatelja diljem svijeta. Nastavak, "Frozen 2", objavljen 2019. godine, također je ostvario izniman uspjeh te je već tijekom prvog vikenda prikazivanja zaradio više od 350 milijuna američkih dolara na svjetskim kino blagajnama.

The Boss Premiere - LA | Foto: ©Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Paralelno s glasovnim ulogama Bell je nastavila graditi filmsku karijeru. Godine 2016. glumila je uz Melissu McCarthy u komediji "The Boss", a iste godine ostvarila je jednu od glavnih uloga u filmu "Bad Moms" s Milom Kunis. Veliki uspjeh filma rezultirao je nastavkom "A Bad Mom's Christmas" iz 2017. godine. U tom razdoblju pojavila se i u filmovima "The Disaster Artist", "CHiPs", "How to Be a Latin Lover" te Netflixovoj komediji "Like Father".

Na televizijske ekrane vratila se 2016. godine glavnom ulogom u humorističnoj seriji "The Good Place", u kojoj je glumila uz Teda Dansona. Serija, koja se bavi životom nakon smrti kroz duhovit i filozofski pristup, osvojila je kritičare i publiku, a Bell je za ulogu 2018. godine nominirana za nagradu Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u humorističnoj ili glazbenoj seriji.

Osim uspješne profesionalne karijere, Kristen Bell poznata je i po skladnom privatnom životu. Od 2007. godine u vezi je s glumcem Daxom Shepardom. Par je 2012. godine objavio da očekuje prvo dijete, a njihova kći Lincoln rođena je u ožujku 2013. Iste godine vjenčali su se, dok je druga kći, Delta Bell Shepard, rođena u prosincu 2014. godine. Zajedno su 2019. pokrenuli vlastiti brend biljnih proizvoda za bebe pod nazivom Hello Bello.