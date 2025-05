Ona je tajna polusestra slavnih modela! Gigi i Bella poručile: 'Obogatila je našu obitelj!'

Strani mediji izvijestili su kako je otkrivena tajna polusestra modela Gigi (30) i Belle Hadid (28). Riječ je o modnoj dizajnerici, stilistici i influencerici Aydan Nix (23) koja nalikuje slavnim sestrama. Ona je kći Mohameda Hadida i Terri Hatfield Dull, s kojom je Hadid imao kratku romansu nakon razvoda od Yolande Hadid 2001. godine.

- Prije više od 20 godina, naš otac, tada samac, imao je kratku vezu koja je dovela do trudnoće. Aydan je rođena i odrasla na Floridi, a odgajao ju je muškarac kojeg je s ljubavlju smatrala svojim ocem, sve do njegove iznenadne smrti kada je imala 19 godina - navele su sestre Hadid u priopćenju, prenosi Page Six.

Foto: Instagram

Dodale su kako je Nix tada iz znatiželje napravila DNK test koji je otkrio biološku povezanost s poznatim modelima. Prvi kontakt ostvarile su 2023. godine, a Bella i Gigi tvrde da su je prihvatile 'raširenih ruku'.

Aydan je provela neko vrijeme sa svim članovima obitelj Hadid, a sestre su poručile kako se radi o 'neočekivanoj i prekrasnoj dodatnoj vezi' koja je obogatila njihovu obitelj.

2019 MTV Video Music Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Kao braća i sestre, otvoreno i s ljubavlju razgovaramo o tome kako joj možemo pružiti podršku i zaštitu - navele su.

Inače, Mohamedova kratka veza s Dull završila je prije nego što je ona saznala da je trudna. Mohamed je, navodno, cijelo vrijeme znao za Aydan, s kojom je u korektnim odnosima, ali nije pružao financijsku potporu.

Foto: Instagram

Mohamed i Yolanda Hadid osim Gigi i Belle imaju i sina Anwara (25). Hadid također ima dvije kćeri iz prvog braka s Mary Butler — Marielle (44) i Alanu (39).