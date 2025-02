Oni su nam konkurencija: Ove zemlje već su izabrale pjesme za Eurosong, neki su već favoriti...

Švicarska je zemlja domaćin 69. Eurosonga, a glazbeno televizijski spektakl održat će se u Baselu. Polufinalne večeri na redu su 13. i 15. svibnja, dok će veliko finale biti održano 17. svibnja. Program će voditi ženski trio Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandra Studer. Ove godine natječu se čak 37 zemalja, vratila se Crna Gora, a povukla Moldavija.

Do sada je 19 zemalja odabralo pjesmu s kojom će stati na eurovizijsku pozornicu. Cipar, Nizozemska, Izrael i Francuska odabrale su izvođače, ali nisu još objavili pjesme s kojima će se predstaviti. Austrija je odabrala Johannesa Pietscha, umjetničkog imena JJ, koji će zapjevati pjesmu 'Wasted Love'. No, pjesmu će objaviti u ožujku 2025. godine.

U prvom polufinalu predstavit će se Estonija, Island, Poljska, Portugal, Slovenija, Švedska, Ukrajina, Albanija, Azerbajdžan, Belgija, Hrvatska, Cipar, Nizozemska, Norveška i San Marino.

Armenija, Australija, Austrija, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Crna Gora, Češka. Danska, Finska, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Malta i Srbija nastupit će u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

Hrvatska će svog predstavnika na 69. Eurosongu saznati za deset dana, a pogledajte i poslušajte pjesme koje će biti konkurencija hrvatskom predstavniku.

Estonija: Tommy Cash - Espresso Macchiato

'Ciao bella I'm Tomaso, addicted to tobacco. Me like my coffee very importante', pjeva Tommy Cash o tome koliko voli piti kavu, ali i da je ovisnik o duhanu. Nastup je mnoge podsjetio na prošlogodišnjeg diskvalificiranog predstavnika Nizozemske Joosta Kleina, a čini se da je Tommy oduševio mnoge.

'Kao Talijan sam razočaran zašto on još nema naše državljanstvo', 'Ovo je viralno', 'Nisam neki fan kave, ali ova pjesma me tjera da počnem piti samo kavu ubuduće', pisali su mu obožavatelji.

Reper je siguran u svoju pobjedu pa je u opisu svog videa na službenom YouTube kanalu dodao oznaku 'Pobjednik Eurosonga 2025'. Pjesmu su napisali Tomas Tammemets i Johannes Naukkarinen koji je radio pjesmu 'Cha Cha Cha' s kojom je Käärijä predstavljao Finsku 2023. godine, a ta pjesma završila je na drugom mjestu s 526 bodova.

Estonija je trenutno na petom mjestu eurovizijskih kladionica s 5 % šanse za pobjedu.

Poljska: Justyna Steczkowska - Gaja

Justyna Steczkowska nakon 30 godina vraća se na eurovizijsku pozornicu. S pjesmom 'Sama' predstavljala je Poljsku 1995. godine i tada je završila na 18. mjestu s 15 bodova. Neke je oduševio trenutak kada je pjevačica u zraku i pjeva iznimno visoke tonove u 52. godini. Upravo su njene godine šokirale mnoge obožavatelje Eurosonga.

'Ne vjerujem da ima 52', 'Konačno umjetnik koji nije osrednji na sceni', 'Ne mogu prestati gledati, 12 bodova od mene', pisali su obožavatelji na YouTubeu. Pjesma trenutačno na službenom YouTube kanalu Eurosonga broji više od 1,5 milijuna pregleda, što je najviše od svih ovogodišnjih predstavnika čiji su nastupi dostupni na tom kanalu. Što se tiče kladionica, Poljska je na 22. mjestu s jedan posto šanse za pobjedu.

Slovenija: Klemen - How Much Time Do We Have Left

Klemen Slakonja predstavljat će Sloveniju na Eurosongu, a pjesmu 'How Much Time Do We Have Left' napisao je s Majom Slatinšek i Ryanom Smallom. Pjesma na YouTube kanalu Eurosonga broji 187 tisuća pregleda, a mnoge je raznježila Klemenova izvedba pjesme.

'Zanimljiva činjenica: Klemen je ovu pjesmu napisao za svoju suprugu. Za mene je to remek djelo. Definitivno ću glasati za njega', 'Eurovizija je i pričanje priča. Nažalost, ovo je tužna priča, ali lijepo ispričana', 'Pjesma me rasplače svaki put, zapanjujuće je', 'Ova pjesma je himna za sve one koji se bore ili su se borili protiv bolesti, kao i za njihove najmilije', pisali su obožavatelji ispod videa.

Klemen je slovenskoj publici poznat kao voditelj slovenske inačice Dore, ali i kao glasnogovornik žirija koji je predstavljao bodove slovenskog stručnog žirija u finalu Eurosonga.

Ukrajina: Ziferblat - Bird of Pray

Daniil Leshchynskyi, Fedya Khodakov i Valentyn Leshchynskyi čine trio koji čini sastav Ziferblat. Pjesmu na ukrajinskom i engleskom jeziku zapjevat će u prvom dijelu prve polufinalne večeri. Pjesmu su sami radi, a tekst je napisao Valentyn Leshchynskyi. Na Vidbiru, ukrajinskom izboru za pjesmu Eurovizije pobijedili su s 19 bodova, 10 su dobili od publike, a devet od žirija.

'Ukrajina mi je daleko najdraža zemlja na Euroviziji. Svake godine šalju nešto bolje', 'Ukrajinja je primjer zemlje koja Eurosong shvaća ozbiljno', oduševljeni su obožavatelji Eurosonga.

Mnoge je tekst dirnuo u dušu zbog rata koji u Ukrajini traje već tri godine. 'Vrati se, vrati se kući, stazom rodnom. Pjesma ptica selica rodit će proljeće', glasi tekst pjesme koje je mnoge iseljenike iz Ukrajine podsjetilo na rodni kraj.

Pjesma na YouTubeu broji više od milijun pregleda, a na kladionicama stoji na 14. mjestu s dva posto šanse za pobjedu u Švicarskoj.

Albanija: Shkodra Elektronike - Zjerm

Duo Shkodra Elektronike čine Beatriçe Gjergji i Kolë Laca koji će svojim nastupom 'zapaliti' Basel. Pjesmu je napisao ovaj duo, a na YouTubeu broji više od 1,4 milijun pregleda.

'Nemojte pjevati na engleskom. Ovo je lijepo na albanskom', 'Albanija je odlučila poslati kulturno remek djelo', 'Za mene, najbolja albanska pjesma ovog desetljeća', Žalosno što na Euroviziji više ne koriste orkestre uživo jer ovo tako dobro zvuči s orkestrom', pišu obožavatelji pa se javio i sam duo.

- Hvala vam svima na ovoj ljubavi, nemate pojma koliko nam snage to daje - napisali su.

Albanija je trenutačno na 27. mjestu na kladionicama s jedan posto šanse za pobjedu.

Azerbajdžan: Mamagama - Run With U

Asaf (Sefael Mishiyev), Arif (Allahverdi Gumbetli) i Huss (Bahruz Efendiyev) branit će boje Azerbajdžana u Baselu s pjesmom 'Run With U'. Tekst pjesme napisao je Sefael Mishiyev, dok su pjesmu radili on, Roman Zee i Hasan Haydar koji je radio i prošlogodišnju pjesmu Azerbajdžana 'Özünlə apar' koja je završila na 14. mjestu u prvoj polufinalnoj večeri i nije se plasirala u finale Eurosonga.

'Ova pjesma bi mogla biti naslovna pjesma FC igrica', 'Na prvo slušanje bila mi je okej, a kasnije mi je ušla u glavu i nadam se da će ući ove godine u finale', 'Prva pjesma ovogodišnjeg Eurosonga koja me oduševila', piše u komentarima.

Pjesma na službenom YouTube kanlu Eurosonga broja 181 tisuću pregleda, a na kladionicama je na 20. mjestu s 2 posto šanse za pobjedu.

Belgija: Red Sebastian - Strobe Lights

'Stroboskopska svjetla, gubim se u tvojim očima. Magla od šećerne vune, lebdimo u svemiru', počinje pjesma 'Strobe Lights' koja će predstavljati Belgiju na Eurosongu. Pjesmu je radio Seppe Herreman koji je i izvođač pjesme, a među autorima su i Willem Vanderstichele, Ameerah A. Roelants i Billie Bentein koji je 2012. bio back vokal na Eurosongu kada je Belgiju predstavljala Iris s pjesmom 'Would You?'.

Norveška: Kyle Alessandro - Lighter

Kyle Alessandro Helgesen Villalobos, odnosno Kyle Alessandro, predstavljat će Norvešku na 69. Eurosongu s pjesmom 'Lighter'. Pjesmu su napisali on i Adam Christopher Allskog, poznatiji kao Adam Woods. Nastupa u drugom dijelu prve polufinalne večeri Eurosonga.

'2023: Queen Alessandra, 2025: King Alessandro', glasio je jedan komentar koji je podsjetio na popularni nastup Alessandre Mele i pjesme 'Queen of Kings' koja je završila na petom mjestu na Eurosongu 2023. godine, a sada će zapjevati i u show programu druge polufinalne večeri Dore.

- Zaista ne mogu vjerovati da se ovo događa, hvala svima puno na ljubavi i podršci - napisao je Alessandro u komentarima na YouTubeu ispod videa koji broji više od 453 tisuće pregleda.

'Jednostavno ne mogu vjerovati da ima samo 18 godina', 'Najbolja pjesma do sada', 'Ima samo 18, ali je tako profesionalan i autentičan', 'Činjenica da je Kyle napisao pjesmu inspiriran svojom majkom koja je preživjela rak je prilično dirljiva priča', pisali su fanovi ovog natjecanja. Što se tiče kladionica, Norveška je na 26. mjestu i trenutačno ima tek jedan posto šanse da pobijedi.

Armenija: Parg - Survivor

Pargev Vardanian, odnosno Parg, s pjesmom 'Survivor' predstavljat će Armeniju na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga. Pjesmu je radilo čak osam osoba među kojima su Alex Wilke, Armen Paul, Eva Voskanian, Joshua Curran, Martin Mooradian, Parg, Benjamin Jon Alasu (radio prošlogodišnju pjesmu Švicarske 'The Code') i Thomas G:son (radio pjesme 'Tattoo', 'Euphoria' i druge). Pjesma broji 244 tisuće pregleda na YouTubeu, a mnogi su u komentarima pisali da se radi o 'izvrsnoj' pjesmi. Što se tiče kladionica, Armenija je na 23. mjestu s jedan posto šanse za pobjedu.

Grčka: Klavdia - Asteromáta

Klavdia Papadopoulou predstavljat će Grčku s pjesmom 'Asteromáta' koja je u cijelosti na grčkom. Pjesmu su radili Arcade i ona. Na društvenim mrežama povela se rasprava o ovoj pjesmi pa navode kako je turski TRT u fazi pregledavanja teksta pjesme jer sumnjaju da pjesma govori o 'pontskom genocidu u periodu između 1914. i 1922. godine', a ako to ustanove tražit će izmjene teksta.

- Pjesma govori o grčkim, ali i drugim izbjeglicama i o toj posebnoj vezi između njih i domovine, koju ne zaboravljaju, gdje god bili. Između majke i nestalog djeteta vodi se metaforički dijalog koji tješi nju i obrnuto -navodi se na engleskoj verziji Wikipedije.

Pjesma broji 1,5 milijuna pregleda, a na kladionicama je 21. s dva posto šanse za pobjedu.

Irska: Emmy - Laika Party

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen branit će boje Irske na Eurosongu s pjesmom 'Laika Party'. Nastupa u prvoj polovici druge polufinalne večeri, a pjesmu su radili Erlend Guttulsrud Kristiansen, Henrik Østlund, Larissa Tormey, Truls Marius Aarra i Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen. Na kladionicama su 17. s dva posto šanse za pobjedu.

Latvija: Tautumeitas - Bur man laimi

Annemarija Moiseja, Asnate Rancāne, Aurēlija Rancāne, Gabriēla Zvaigznīte, Kate Slišāne i Laura Līcīte čine sastav Tautumeitas koji brani boje Latvije na Eurosongu. Na YouTubeu imaju više od 68 tisuća pregleda, dok na kladionicama drže 30. mjesto i imaju jedan posto šanse za pobjedu.

Litva: Katarsis - Tavo akys

Katarsis koji će predstavljati Litvu čine Lukas Radzevičius, Alanas Brasas, Emilija Kandratavičiūtė i Jokūbas Andriulis. Pjesma je na 15. mjestu s dva posto šanse za pobjedu, a na YouTubeu broji više od 207 tisuća pregleda.

Crna Gora: Nina Žižić - Dobrodošli

Crna Gora vratila se na Eurosong, a priliku za predstavljanje dobila je Nina Žižić s pjesmom 'Dobrodošli'. Ona je predstavljala tu državu i 2013. godine s pjesmom 'Igranka'. Kladionice za sad ne daju velike šanse za pobjedu Crnoj Gori pa su tako na posljednjem, 37. mjestu s jedan posto šanse za pobjedu.

Češka: Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

Adam Pavlovčin, odnosno Adonxs, predstavljat će Češku na Eurosongu s pjesmom 'Kiss Kiss Goodbye'. Češka će se predstaviti u drugoj polufinalnoj večeri i to u drugom dijelu. U dva tjedna skupila je više od 138 tisuća pregleda na YouTubeu, a na kladionicama je na 10. mjestu s tri posto šanse za pobjedu.

Finska: Erika Vikman - Ich komme

Jedan od vodećih favorita ovogodišnjeg Eurosonga svakako je Finska. Nju će predstavljati Erika Vikman s pjesmom 'Ich komme'. Pjesmu su radili Christel Roosberg i Jori Roosberg, a svidjela se i našem Baby Lasagni koji joj je dao najveći broj glasova.

Na YouTubeu broji više od 602 tisuće pregleda, dok je na kladionicama na drugom mjestu s 10 posto šanse za pobjedu.

Luksemburg: Laura Thorn - La poupée monte le son

Luksemburg se prošle godine vratio na Eurosong, a ove godine predstavljat će ih Laura Thorn. Pjesmu je radio Julien Salvia, a tekst Ludovic-Alexandre Vidal. 'Briga me što govore kladionice, ova pjesma od mene ima 12 bodova', 'Ova pjesma je definitivno bila najbolja', 'Sretno', pisali su u komentarima. Kladionice Luksemburgu daju jedan posto šanse za pobjedu, a trenutačno su na 32. mjestu.

Malta: Miriana Conte - Kant (Singing)

Miriana Conte ima viralni hit na društvenim mrežama. Pjesma 'Kant (Singing)' oduševila je mnoge, a pjesmu su radili Benjamin Schmid, Miriana Conte, Sarah Evelyn Fullerton i Matthew Merceica Muxu.

Pjesma broji više od 109 tisuća pregleda na YouTubeu, a na kladionicama je na sedmom mjestu s četiri posto šanse za pobjedu.