Bad Copy uoči koncerta u klubu Boogaloo: "Uvijek dobijemo brdo ljubavi u Zagrebu"

Beogradska hip-hop institucija Bad Copy vraća se ovoga tjedna pred zagrebačku publiku. Legendarni trio Ajs Nigrutin, Sky Wikluh i Bdat Dzutim (Timbe) nastupit će u klubu Boogaloo 22. svibnja, gdje će publici prirediti večer ispunjenu sirovom energijom, humorom bez zadrške i hitovima koji su obilježili više od dva desetljeća regionalne hip-hop scene. Bend je uoči koncerta za 24sata komentirao dugogodišnju karijeru, kako danas gledaju na glazbu te što publika može očekivati na novom zagrebačkom koncertu. Ispričali su kako danas gledaju na same početke benda i atmosferu na sceni ranih 2000-ih.

- Nama je sve tada bilo novo, mi smo bili novi ljudima, bila je to jedna svježa, neiskvarena energija koja nam se nažalost nikada više neće ponoviti - ističu. Dodaju kako nisu mogli pretpostaviti da će trajati ovoliko dugo.

- Jako smo sretni zbog toga, bili smo uporni i nismo odustajali kada je bilo baš teško. Ispratili smo u penziju i neke mlađe od nas. Nadamo se da ćemo negdje proslaviti 50 godina rada - kažu iz benda. Usporedili su energiju i poruku albuma “Sve sami hedovi”, “Najgori do sada” i “Krigle”.

- Na "Hedovima" smo bili gladni, dugo smo bili spremni izdati album, ali tada smo ovisili o tome da nam izdavač osigura studio. Puklo je par priča sa izdavačima i odlučili smo sami snimiti album na nekoj opremi koju smo imali, a bila je to užasna oprema. Živjeli smo zajedno u 10 kvadrata jer je bilo - izdajemo album ili gotovo. Na "Najgorem" smo već imali svoj studio, provodili smo mnogo vremena tu pa smo eksperimentirali, pokušavali raditi tada moderniji zvuk, nikada to nije snimano kao album nego smo tu bili brdo vremena, snimili 100 pjesama i izabrali tih 80 minuta koliko je tada moglo stati na CD. "Krigle". Opet gladni, ali s mnogo više znanja i iskustva nego te 2002. kada smo snimali "Hedove" - iskreni su iz Bad Copyja. Komentirali su i kako vide trenutačnu regionalnu hip-hop scenu u usporedbi s vremenom kada su oni počinjali.

- Hvala Bogu, neke stvari su im dostupnije nego što su bile nama, tehnologija je napredovala, mi smo tada mogli samo sanjati takvu produkciju i beatove - pričaju nam. Kažu kako s Bolesnom Braćom nisu još surađivali, a voljeli bi to učiniti. Osvrnuli su se i na najluđi koncert u karijeri te po čemu ga pamte.

- Prvi veliki samostalni koncert u SKC-u gdje smo jeli sarme na pozornici, Moskri se skinuo gol i lik je napravio "dive" s vrha zvučnika, s jedno 5 metara visine skok u masu, potpuno ludilo je bilo - ističu. Komentirali su i po čemu se zagrebačka publika razlikuje od ostalih u regiji.

- Mi primjećujemo da se svaki put pojavi gomila novih mladih ljudi koji su svježe došli u kontakt s našom glazbom, uvijek dobijemo brdo ljubavi u Zagrebu - iskreni su. Za kraj su komentirali i što spremaju za koncert u klubu Boogaloo 22. svibnja.

- Nije iznenađenje ako otkrijemo, sigurno ćemo ostaviti posljednju kap znoja na pozornici, to garantiramo. Zagreb! Vidimo se 22. - poručili su.

Vrata kluba Boogaloo otvaraju se u 20:30 sati, a prije glavnih zvijezda večeri na pozornicu u 21:30 stiže Tandara. Bad Copy penju se na stage u 22 sata.

Nakon nedavno objavljenog albuma "Udara", Tandara je predstavio novi singl "Obiteljski čovjek", pjesmu koja nastavlja njegov prepoznatljiv spoj elektronike, hyperpopa i sirove klupske energije. Kroz melankoličnu atmosferu i introspektivne stihove, Tandara donosi priču o generaciji rastrganoj između svakodnevice i potrebe za bijegom u glazbu i noćni život. Tanadara u Boogaloo donosi energičan live nastup i presjek materijala.

Publiku očekuje presjek bogate karijere Bad Copyja kroz megahitove poput „Esi mi dobar“, „Ljubav ili pivo“, „Džastin Biberi“, ali i brojne druge pjesme koje su ih učinile jednim od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih rap kolektiva u regiji. Njihov povratak u Zagreb dolazi u savršenom trenutku, kao podsjetnik na poznate klasike.

Bad Copy djeluju od 2001. godine, a već s albumom „Sve sami hedovi“ (2003.) ostavili su neizbrisiv trag na sceni hitovima poput „Uno Due Tre“ i „Možeš ti to“, uz tada kontroverzne, ali danas legendarne spotove. Uslijedio je album „Najgori do sada“ (2005.) s pjesmama „Bad Copy Zoor“ i „Idemo odma“, nakon čega bend ulazi u pauzu i posvećuje se solo projektima. Veliki povratak uslijedio je s albumom „Krigle“ (2013.), koji ih je definitivno lansirao među najpopularnije i najutjecajnije izvođače regionalne hip-hop scene.