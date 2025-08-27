BIRAJU NOVI ŽIVOT Oni su rekli dosta i zakoračili u borbu za zdravlje: Upoznajte nove kandidate 'Života na vagi'

Spremite se, 1. rujna na RTL-u kreće nova sezona emisije 'Život na vagi'! Pred nama su potpuno novi kandidati koji su odlučili napraviti najveći zaokret u svom životu. Ovo nije samo borba s kilogramima, nego s vlastitim strahovima, starim navikama i nesigurnostima koje su ih godinama sputavale. Odlučili su reći 'dosta' i zakoračiti u avanturu koja donosi suze, smijeh, znoj i, ono najvažnije, priliku za novi početak. Tko su oni i kakve priče donose, donosimo u nastavku.