U veljači 2019. godine za mnoge su se pojavili 'niotkuda' i napunili do posljednjeg mjesta Veliki pogon zagrebačke Tvornice kulture. Svemirko je ekspresno pronašao svoju publiku i pokazao se kao najuspješniji od projekata Marka Vukovića, talentiranog glazbenika koji se na alternativnoj sceni već predstavio pod nekoliko različitih pseudonima. Bend slušaju većinom mladi, no zbog fascinacije frontmena i kreativnog pokretača Svemirka glazbenim osamdesetima, nema realne prepreke da u pjesmama ovog indie synthpop benda uživaju ni oni stariji, koji su ovo plodonosno desetljeće i proživjeli. Prije promocije trećeg studijskog albuma benda, 23. listopada u Tvornici, razgovarali smo s alfom i omegom Svemirka o novim licima u bendu, hijerarhiji, budućnosti i naravno - egzistencijalnoj krizi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svemirko se vraća u Tvornicu, prostor u kojem ste imali jedan od prvih velikih koncerata u karijeri. Što očekuješ ovaj put?

Očekujem za promjenu dobar koncert! (smijeh) Zadnji put mi je nekako mlako bilo s naše strane, ovaj put očekujem da totalno razvalimo i da nam ne kapa klima nakon nastupa.

Zašto se novi album zove baš 'Skalamerija'? Vidiš li album zaista kao takav 'nered'?

Da, definitivno. Album je totalno nekako sklepan i nikako nisam uspio postići nekakvu harmoniju i red između svega toga. Bit albuma nije samo u tome da bude posložen i lijep, nego i da bude zapis trenutka, vremena i energije. Baš zbog toga mi je ovaj album i najdraže ostvarenje do sada.

Kakva je poveznica s ranijim albumima i zvukom benda?

Poveznica je definitivno tu, najviše u dizajnu zvuka i u aranžmanima, iako je na ovom albumu sve nekako turbo i nabrijanije. Može se reći da je ovo 'Vanilija' na steroidima. Još neke od poveznica su i da ima devet pjesama i da album opet završava na -ija. I naravno tradicija vrhunskih naslovnica albuma je također neprekinuta.

Neki su se bendovi 'krpali' kojekakvim online koncertima proteklih godinu i pol dana. Nije vam to bilo interesantno?

Ma jok. To mi je bilo malo degutantno. Nikako se nisam mogao pomiriti s tim da nema live nastupa i nisam htio pružiti ni najmanju šansu bilo kakvoj alternativi. Mislim da bi svi bendovi i muzičari trebali jasno reći 'NE' takvim stvarima. Nemam ništa protiv live streamova inače, ali ne kao zamjena za prave koncerte.

Jesi li te mučile egzistencijalne brige ili imaš svojevrsni plan B izvan glazbe?

Mučile su me neko vrijeme, ali uspio sam nadvladati to sve i na kraju mi je bilo drago što sam prošao kroz egzistencijalnu krizu po 30. put u svom životu. Plan B mi je otvoriti OnlyFans pa vidjeti koga ima tamo.

Svemirko je u međuvremenu značajno promijenio formaciju. Tko čini novi Svemirko i zašto je došlo do promjena u bendu?

Istina je, Svemirko je promijenio članove. Novi članovi su Mate Ponjević na bas gitari, Silvia Grilec na klavijaturama i Dario Sušanj na bubnjevima, koji je inače i vegan. Promjene su se morale dogoditi jer prošla postava više nije funkcionirala kao fino uštimani švicarski sir. Doslovno nismo mogli skinuti nove stvari i udaljili smo se jedni od drugih.

'Svemirko, to sam ja' ili u stvaralačkom procesu imaš i pomoć? Kako funkcionira hijerarhija u bendu?

Svemirko sam ja u kreativnom smislu jer radim 99.9% stvari koje čujete na snimci. Dok dođemo do nastupa uživo priča je podijeljena na pet dijelova i svatko ima svoje odgovornosti i prava. Ja se volim pravit da sam glavni, ali nije baš uvijek tako.

Bend je od samog početka zvučao kao intrigantan i uspješan hommage glazbenim osamdesetima, ali dojam je da te kao autora donekle prošao taj 'đir'?

Ma prošao me definitivno i super si to primijetio. Nije mi to više toliko zanimljivo jer sam se zasitio i želim nešto novo, nešto divlje. Imao sam mnogo faza, ali ovo je jedina faza koja me uzbudila. Napravio sam tri albuma, nije vam dosta to? (smijeh) To je valjda normalan proces i nadam se da će me publika pratiti i dalje, a ako ne, ima sad hrpa novih 'retro' bendova koje mogu pratiti.

POSLUŠAJTE ALBUM 'SKALAMERIJA':