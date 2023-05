Opa, kladionice njuše senzaciju! Let 3 je šesti na listi favorita po glasovima publike 'Eurosonga'

Već vidimo scene sutra navečer iz Liverpoola: "And Twelve points goes toooooo - Croatia!"

Ali dobro... Stavimo navijačke strasti po strani i držimo se - matematike. Najveći eksperti za Eurosong trebale bi biti kladionice jer njima je klađenje na sve, pa i na najbolju pjesmu Eurovizije, čisti biznis i zarada.

Dakle, oni bi trebali biti "hladni" i mjerodavni kad su procjene izgleda natjecatelja u pitanju. E, pa kladionice na Otoku su prije samo dva dana davale koeficijent preko 150 na pobjedu Hrvatske, a 48 sati kasnije, u predvečerje natjecanje u Liverpoolu, koeficijent na pobjedu Hrvatske kreće se oko brojke 67.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za ilustraciju, da ste uplatili prije dva dana euro, u slučaju pobjede Leta 3, odnijeli biste 150 puta veći ulog. A sad biste za isti rasplet dobili svega 67 eura i Let 3 je prema tome na rubu Top 10, danas poslijepodne preskočili su Armeniju i trenutačno su 11. ili na listi za ukupnu pobjedu.

Nisu to jedine dobre vijesti što se bookmakera tiče. Naime, prema euroviisonworldu hrvatski su predstavnici na rubu "Big five", odnosno pet najvećih favorita cijeloga natjecanja ako se računaju samo glasovi publike! Let 3 na toj listi je fantastičan šesti, iza Finske (Käärija - Cha Cha Cha), Švedske (Loreen - Tattoo), Ukrajine (Tvorchi - Heart of Steel), Norveške (Alessandra - Queen of Kings) i Izraela (Noa Kirel - Unicorn). Koeficijent je tu između 26 i 51, ovisno o kladioničarskoj kući.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prilično sigurnim smatraju da će Hrvatska biti u Top 15 (koeficijent 1,48), prilično vjerojatnim da bismo trebali biti u Top 10 ukupno (koeficijent 2,38), a na Balkanu Mama ŠČ stoji puno bolje od srpskog predstavnika, koeficijent je oko 2,3 i tu smo otprilike izjednačeni sa Slovenijom.

