Ricky Martin se oglasio nakon incidenta u Crnoj Gori: 'Još uvijek sam pod dojmom...'

Latino zvijezda Ricky Martin oglasio se na društvenim mrežama nakon incidenta na koncertu u Podgorici, koji je održan povodom proslave 20. godišnjice neovisnosti Crne Gore.

"Crna Goro, birat ću se sjećati samo nevjerojatne energije koju sam osjetio od svih vas. Publika je bila tako topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili glazbu, kulturu i, naravno, vašu nezavisnost. Još uvijek sam pod dojmom te nevjerojatne večeri nastupajući za vas. Hvala vam puno na pozivu, šaljem vam puno ljubavi i sigurno ću se vratiti", poručio je pjevač.

Podsjetimo, incident se dogodio pred sam kraj koncerta. Nakon što je na pozornicu bačen suzavac, nastao je kraći prekid koji je trajao desetak minuta. O svemu se oglasio na društvenim mrežama i pjevačev glasnogovornik, Róndine Alcalá.

"Iako su članovi pjevačevog tima savjetovali da ne nastavi s koncertom, jednom kada su lokalne vlasti potvrdile da je sve pod kontrolom i da se svi mogu vratiti, Ricky Martin je odlučio da će nastaviti nastup zbog svojih obožavatelja", stoji u priopćenju.

Kada se ponovno popeo na pozornicu, Ricky Martin je izazvao ovacije publike poručivši kako nikakav incident neće zaustaviti ovaj koncert.