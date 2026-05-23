Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI ISKORAK U KARIJERI

Silvia Dvornik objavila svoj prvi singl 'Znan da te volin'

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: < 1 min
Silvia Dvornik objavila svoj prvi singl 'Znan da te volin'
10
Foto: YouTube

Splitska pjevačica i stilistica na društvenim mrežama podijelila je sretnu vijest

Admiral

Silvia Dvornik napravila je veliki korak u glazbenoj karijeri i službeno zakoračila u solističke vode. Na svom je Instagram profilu s obožavateljima podijelila sretnu vijest o izlasku prve samostalne pjesme pod nazivom 'Znan da te volin'.

"Moja prva je tu! Prvi spot, prva pjesma, prve emocije... od danas ima mjesto među vama, uživajte!", napisala je Silvia u objavi.

LJUBAV CVATE Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik o svojoj ljubavi: 'Mi radimo ono što volimo...'
Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik o svojoj ljubavi: 'Mi radimo ono što volimo...'

Obožavatelji su oduševljeni pjesmom, što pokazuju i brojni komentari puni podrške.

U isječku spota, koji je pjevačica objavila na društvenim mrežama, nižu se prepoznatljivi kadrovi njezinog rodnog kraja. 

Glazbu je napisala Tatjana Jergan Botunac, dok tekst potpisuje Lući Slivar. 

Iako je ovo njezin prvi službeni solo projekt, Silvia Dvornik publici je itekako dobro poznata. Deset godina provela je kao članica nagrađivanog zbora KUD-a 'Jedinstvo' te je bila prateći vokal grupe 'Viva'.

LJUBAV JE U ZRAKU FOTO Pogledi sve govore. Silvia Dvornik slušala je svog Pecu na velikom koncertu u KD Lisinski
FOTO Pogledi sve govore. Silvia Dvornik slušala je svog Pecu na velikom koncertu u KD Lisinski

Posljednjih godina javnost ju je najčešće imala priliku vidjeti u zajedničkim nastupima s partnerom Markom Pecotićem Pecom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Niall Horan objavio pjesmu o preminulom Liamu Payneu: 'Nisam ti stigao reći zbogom...'
'END OF AN ERA'

Niall Horan objavio pjesmu o preminulom Liamu Payneu: 'Nisam ti stigao reći zbogom...'

Pjesma je emotivan osvrt na njihovo prijateljstvo i tugu zbog tragičnog gubitka koji je potresao svijet
John Legend ekskluzivno o spektaklu u Areni Pula: 'Prvi put dolazim u Hrvatsku!'
SPEKTAKL POD ZVIJEZDAMA

John Legend ekskluzivno o spektaklu u Areni Pula: 'Prvi put dolazim u Hrvatsku!'

"Od prijatelja sam čuo sjajne stvari o vašoj zemlji, obali, hrani i kulturi", otkrio je američki glazbenik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026