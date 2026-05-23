Silvia Dvornik objavila svoj prvi singl 'Znan da te volin'

Silvia Dvornik napravila je veliki korak u glazbenoj karijeri i službeno zakoračila u solističke vode. Na svom je Instagram profilu s obožavateljima podijelila sretnu vijest o izlasku prve samostalne pjesme pod nazivom 'Znan da te volin'.

"Moja prva je tu! Prvi spot, prva pjesma, prve emocije... od danas ima mjesto među vama, uživajte!", napisala je Silvia u objavi.

Obožavatelji su oduševljeni pjesmom, što pokazuju i brojni komentari puni podrške.

U isječku spota, koji je pjevačica objavila na društvenim mrežama, nižu se prepoznatljivi kadrovi njezinog rodnog kraja.

Glazbu je napisala Tatjana Jergan Botunac, dok tekst potpisuje Lući Slivar.

Iako je ovo njezin prvi službeni solo projekt, Silvia Dvornik publici je itekako dobro poznata. Deset godina provela je kao članica nagrađivanog zbora KUD-a 'Jedinstvo' te je bila prateći vokal grupe 'Viva'.

Posljednjih godina javnost ju je najčešće imala priliku vidjeti u zajedničkim nastupima s partnerom Markom Pecotićem Pecom.