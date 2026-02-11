Obavijesti

TUŽNA GODIŠNJICA

Opća opasnost se prisjetila preranog preminulog kolege

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Facebook/Opća opasnost

Godinu dana nakon odlaska Slavena Živanovića, članovi benda odali su počast gitaristu koji je obilježio njihov zvuk i ostavio dubok trag na domaćoj rock sceni

Godinu dana je prošlo od kada je hrvatska rock scena 10. veljače 2025. godine ostala bez jednog od svojih prepoznatljivih i omiljenih glazbenika. Slaven Živanović Žiža, dugogodišnji gitarist Opće opasnosti, i dalje živi u sjećanjima kolega, prijatelja i publike.

Članovi benda prisjetili su ga se emotivnom objavom na društvenim mrežama. Uz crno-bijelu fotografiju Žiže s pozornice podijelili su stihove svoje pjesme “Uzalud sunce sja”.

“Počivao u miru, dragi naš Žiža”, poručili su, naglasivši koliko je njegov doprinos bio važan ne samo za Opću opasnost, nego i za cijelu domaću rock scenu.

Podsjetimo, Opća opasnost osnovana je 1992. godine, a bend su pokrenuli upravo Žiža i pjevač Pero Galić. Kasnije su im se pridružili Igor Kolić i Silvio Soljačić na gitarama, Eugen Nemet na bubnjevima te Ivan Nol na bas-gitari, čime je formirana postava koja je obilježila zvuk benda.

Tijekom više od tri desetljeća na sceni, uz povremene diskografske stanke, Opća opasnost objavila je niz studijskih izdanja i hitova koje i danas pjevaju različite generacije. Žiža je u tom razdoblju bio jedan od ključnih stupova benda, prepoznatljiv po energiji, predanosti i gitarskom izričaju koji je oblikovao njihov identitet.

SLAVEN ŽIVANOVIĆ ŽIŽA FOTO Obitelj i prijatelji oprostili se od gitarista Opće Opasnosti
FOTO Obitelj i prijatelji oprostili se od gitarista Opće Opasnosti

