Godinu dana nakon odlaska Slavena Živanovića, članovi benda odali su počast gitaristu koji je obilježio njihov zvuk i ostavio dubok trag na domaćoj rock sceni
Opća opasnost se prisjetila preranog preminulog kolege
Godinu dana je prošlo od kada je hrvatska rock scena 10. veljače 2025. godine ostala bez jednog od svojih prepoznatljivih i omiljenih glazbenika. Slaven Živanović Žiža, dugogodišnji gitarist Opće opasnosti, i dalje živi u sjećanjima kolega, prijatelja i publike.
Članovi benda prisjetili su ga se emotivnom objavom na društvenim mrežama. Uz crno-bijelu fotografiju Žiže s pozornice podijelili su stihove svoje pjesme “Uzalud sunce sja”.
“Počivao u miru, dragi naš Žiža”, poručili su, naglasivši koliko je njegov doprinos bio važan ne samo za Opću opasnost, nego i za cijelu domaću rock scenu.
Podsjetimo, Opća opasnost osnovana je 1992. godine, a bend su pokrenuli upravo Žiža i pjevač Pero Galić. Kasnije su im se pridružili Igor Kolić i Silvio Soljačić na gitarama, Eugen Nemet na bubnjevima te Ivan Nol na bas-gitari, čime je formirana postava koja je obilježila zvuk benda.
Tijekom više od tri desetljeća na sceni, uz povremene diskografske stanke, Opća opasnost objavila je niz studijskih izdanja i hitova koje i danas pjevaju različite generacije. Žiža je u tom razdoblju bio jedan od ključnih stupova benda, prepoznatljiv po energiji, predanosti i gitarskom izričaju koji je oblikovao njihov identitet.
