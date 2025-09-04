Obavijesti

'The Death of Lennon'

Opera 'Lennon' Ive Josipovića od sada ima i videospot...

Zagreb: Ivo Josipovi? gledao operu La Boheme u društvu supruge | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Videospot 'The Death of Lennon' premijerno je prikazan danas na CMC televiziji u 19 sati, a već u petak Opera HNK Zagreb gostuje u Sofiji s izvedbom opere Lennon Ive Josipovića i Marine Biti

Dvije godine nakon praizvedbe opere Lennon skladatelja Ive Josipovića, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, 3. svibnja s uspjehom je održana praizvedba Simfonijske pjesme - uvertire operi Lennon, u izvedbi Simfonijskog orkestra Muzičke akademije pod ravnanjem maestra Dawida Runtza.

KAKO SE INAUGURIRALO FOTO Vremeplov: Prisjetite se kako je bilo na inauguracijama Mesića, Josipovića, Kolinde...
FOTO Vremeplov: Prisjetite se kako je bilo na inauguracijama Mesića, Josipovića, Kolinde...

Uvertira operi Lennon dobila je sada i video uradak nazvan 'The Death of Lennon', a vizualnu interpretaciju skladbe potpisuje redatelj Sergej Seferović

- S profesorom Josipovićem sam promišljao kako sadržaj libreta i samu glazbu pretočiti u modernu formu spota. Dogovorili smo da spot slijedi originalnu priču Opere, a zvuk onaj Simfonijske pjesme. Realizacija spota je bila vrlo složena. Rado sam ga u hollywood-like realističnom stilu uz korištenje ponajboljih AI alata. Osim tehničkih problema, valjalo je u spotu sačuvati, asocijativno, glavni elementi radnje opere i snažne emocije koje priča muzika. Željeli smo spoj novih tehnologija i ipak, klasično postavljene opere 'Lennon'. Cijelo smo vrijeme nastajanja spota usko surađivali i tražili najbolja rješenja. Radeći na spotu, otkrili smo i sličan senzibilitet za zvuk i sliku. Mislim da je u svijetu klasične glazbe ovaj spot ostvario nešto novo i jedinstveno. Video, muzika i AI tehnologija na novi način artikuliraju klasičnu glazbu i podižu ljepotu i jasnoću izražaja, stvarajući novu, drukčiju  vrijednost u spoju klasične glazbe, video umjetnosti i nove tehnologije - objasnio je Sergej Seferović.

Zagreb: Izvedba opere "John Lennon" čiji je autor bivši predsjednik RH, Ivo Josipović
Zagreb: Izvedba opere "John Lennon" čiji je autor bivši predsjednik RH, Ivo Josipović | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Videospot 'The Death of Lennon' premijerno će se prikazati danas u Vijestima CMC televizije u 19 h. U petak, 5. rujna Opera Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu po prvi put će gostovati u glavnom gradu Bugarske Sofiji, a pred publikom Sofijske opere i baleta bit će upravo izvedena opera Lennon, skladatelja Ive Josipovića i libretistice Marine Biti.

- Sretan sam što će Opera Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvesti moju operu “Lennon” u Sofiji. Gostovanje u važnoj glazbenoj prijestolnici kakva je Sofija, važno je za oba teatra, za međunarodnu suradnju Hrvatske i Bugarske, naravno, i za ansambl Opere HNK te sve umjetnike koji sudjeluju u projektu. Gostovanje je organizirano uz velik trud Intendantice HNK dr. Ive Hraste Sočo, i cijelog ansambla. Hvala i Ministarstvu kulture te brojnim sponzorima koji su pomogli da se gostovanje u Sofiji ostvari. Sigurno, i uloga našeg veleposlanstva u Bugarskoj je velika. Interes koji pokazuje javnost u Sofiji za operu “Lennon” me jako raduje. Nadam se da će “Lennon” nakon pet izvedbi u Zagrebu, te više radijskih i TV izvedbi i u Sofiji naći zadovoljnu publiku - zaključio je skladatelj Ivo Josipović.

Zagreb: Ivo Josipovi? gledao operu La Boheme u društvu supruge
Zagreb: Ivo Josipovi? gledao operu La Boheme u društvu supruge | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

