Opet promjene: Dodjela Oscara bit će drugačija i ove godine...

Jedna od promjena koje su ove godine najavili iz 'Akademije' (institucija koja dodjeljuje Oscare, puno ime The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) jest da će se dodjeljivati i nagrada zanimljivog naziva. U pitanju je bila nagrada 'outstanding achievement in popular film' to jest 'nagrada za izvanredno postignuće u kategoriji popularnog filma'. Nitko iz Akademije nije niti u jednom trenu objasnio što bi točno to trebalo biti, kao što nisu niti objasnili kako će se ikoji film natjecati za tu nagradu.

Srećom, netko je ipak čitao razne komentare koji su 'iskrsnuli' po društvenim mrežama i drugim medijima (mnogi od njih bili su istinski neugodni, no dobar dio bio je konstruktivan) te je Akademija odlučila kako će odgoditi dodjeljivanje nove kategorije za jednu godinu.

- Bilo je mnogo različitih reakcija na vijest o uvođenju ove nagrade i prepoznali smo u svim njima potrebu da još malo diskutiramo o uvođenju te nagrade. Napravili smo neke promjene u Oscarima tijekom godina, uključujući u ovoj godini, i nastavit ćemo evoluirati cijelo vrijeme, uz poštivanje ostavštine onoga što se zbilo u prethodnih 90 godina - izjavila je Dawn Hudson, glavna i odgovorna iz Akademije.

Izjava je sročena tako da se bez nekog problema u njoj može iščitati neugoda zbog cijele situacije. Ipak je očigledno bilo da Akademija nije odveć razmišljala o ovoj nagradi, već da je ista jednostavno nekome pala na pamet kao 'simpatična'. No kako god bilo, bila to ideja 'malog od strica' ili stvarno nije bila nimalo promišljena ideja članova Akademije, dobra je vijest kako se izgleda od nje odustalo.

Ova utješna nagrada za one koji nisu nominirani za 'Najbolji film' s vremenom bi vjerojatno samo razdor unijela u dodjelu, kao i u Akademiju.

No ipak ima i par relativno dobrih vijesti. Neke će nagrade tijekom dodjele biti snimljene unaprijed te će biti prikazane tijekom blokova s reklamama. Tako će cijela dodjela istinski trajati točno tri sata, a iz nje bit će izrezani svi dosadni dijelovi.

91. dodjela Oscara ići će uživo 24. veljače 2019. godine.

