Opet provocira u 'bezobraznom' badiću: Nazirale joj se bradavice

Starleta nerijetko pozira u provokativnim modnim kombinacijama koje joj često više otkrivaju nego sakrivaju. Čim su počeli topliji dani odmah je 'uskočila' u kupaći kostim i pokazala svoje atribute

<p>Srpska starleta <strong>Stanija Dobrojević </strong>(35) ponosno je zakoračila u ljeto te odjenula minijaturni jednodijelni kupaći kostim koji je više otkrivao nego sakrivao. </p><p>Svoje tijelo starleta ponosno pokazuje i ljeti i zimi, a u 'bezobraznom' badiću koji je sada odjenula provirile su joj bradavice, što nije rijedak slučaj kada je Stanija u pitanju. Osim toga, dijelom je pokazala i međunožje. Malo je toga ostalo prekriveno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Starletizam je doživio vrhunac'</strong></p><p>Njezini pratitelji udijelili su joj komplimente na račun njezinoga izgleda i zategnutog tijela.</p><p>- Nekad se pitam s koje si planete, nestvarna si. Bomba, tijelo ti je odlično - pisali su joj. </p><p>Stanija nerijetko privlači pažnju golišavim fotografijama. Često pozira u oskudnim modnim kombinacijama kojima ističe svoje obline.</p><p>Inače, ova starleta rođena je u Virovitičko-podravskoj županiji. Obitelj je početkom rata živjela u Voćinu, odakle su otišli u Okučane, no pobjegli su u Srbiju kad je počela operacija Bljesak. </p><p>Stanija je poznata po plastičnim operacijama i sudjelovanjem u srpskim realityjima. Okušala se na 'Farmi', ali i u 'Zadruzi'. Pokušala je biti pjevačica, no to joj nije pošlo za rukom</p><p> </p><p> </p>