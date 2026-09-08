Ponovo su se društvenim mrežama proširile lažne vijesti o smrti legendarnog Miše Kovača. Da je Mišo dobro, potvrdio nam je u razgovoru Tomislav Madžar
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Opet se šire lažne vijesti o smrti Miše Kovača, Tomislav Madžar nam je rekao: 'Živ je i zdrav'
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Danas se ponovo proširila lažna vijest o smrti legendarnog glazbenika Miše Kovača. Da je pjevač dobro, potvrdio nam je Tomislav Madžar.
- Mišo je živ i zdrav. Zvalo me dvadesetak ljudi, ne znam uopće tko širi takvu priču - rekao nam je Madžar.
Ovo nije prvi put da se šire ovakve vijesti o Miši Kovaču. Događalo se to lani i predlani, ali i ranijih godina.
- Mišo je doma. Znate da on ne voli baš izlaziti, niste ga baš viđali ni kad je bio u žiži, a kamoli sada. Što se tiče zdravlja, dobro je, drži se. To su ti geni kameni, stijena je on, ha-ha - ispričala je lani njegova kći Ivana Kovač.
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