Opet se šire lažne vijesti o smrti Miše Kovača, Tomislav Madžar nam je rekao: 'Živ je i zdrav'

Danas se ponovo proširila lažna vijest o smrti legendarnog glazbenika Miše Kovača. Da je pjevač dobro, potvrdio nam je Tomislav Madžar.

- Mišo je živ i zdrav. Zvalo me dvadesetak ljudi, ne znam uopće tko širi takvu priču - rekao nam je Madžar.

Foto: Naš Hajduk

Ovo nije prvi put da se šire ovakve vijesti o Miši Kovaču. Događalo se to lani i predlani, ali i ranijih godina.

- Mišo je doma. Znate da on ne voli baš izlaziti, niste ga baš viđali ni kad je bio u žiži, a kamoli sada. Što se tiče zdravlja, dobro je, drži se. To su ti geni kameni, stijena je on, ha-ha - ispričala je lani njegova kći Ivana Kovač.