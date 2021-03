U šokantnom intervjuu s Oprah Winfrey, vojvotkinja Meghan Markle (39) izjavila je kako se za princa Harryja (36) udala tri dana prije samog kraljevskog vjenčanja.

Izgleda da naivna Meghan nije razmišljala o tome da će mediji tu informaciju dobro istražiti.

Britanski medij The Sun objavio je njihov vjenčani list na kojemu kao službeni datum vjenčanja stoji 19. svibanj 2018. godine, odnosno dan kraljevskog vjenčanja.

Zašto je Meghan rekla da su se vjenčali tri dana prije i dozvolila da medij opet pronađu neistinu u njezinim izjavama, nitko ne zna.

Meghan je u intervjuu s Oprah rekla kako nam tom vjenčanju nije bilo svjedoka, već samo princ Harry, svećenik i ona. Uz to je dodala da upravo taj vjenčani list stoji na zidu njihovog doma, a ne onaj koji su dobili na dan kraljevskog vjenčanja.

- Žao mi je, ali Meghan je očito zbunjena i očito je pogrešno informirana. Nisu se vjenčali tri dana ranije pred nadbiskupom Canterburyja - rekao je Stephen Borton, bivši glavni službenik u uredu za registre.

- Posebna dozvola koju sam pomogao sastaviti omogućila im je vjenčanje u kapeli Svetog Jurja u Windsoru, a ono što se tamo dogodilo 19. svibnja 2018. i što su vidjeli milijuni ljudi širom svijeta bilo je službeno vjenčanje koje su priznale engleska Crkva i zakon. Ono što pretpostavljam da su učinili jest to da su izmijenili neke jednostavne zavjete koje su možda sami napisali i to izgovorili pred nadbiskupom - ili je, što je još vjerojatnije, to bila obična proba - dodao je Borton.

Objavljena je i fotografija vjenčanog lista.

- Nisu se mogli vjenčati u Nottingham Cottageu jer to nije ovlašteno mjesto i nije bilo dovoljno prisutnih svjedoka. Ne možeš se vjenčati sa samo troje prisutnih ljudi. To nije valjana ceremonija. Mislim da je vojvotkinja zbunjena. Bilo koja potvrda koju može imati o svojim zavjetima na zidu nije službena potvrda o vjenčanju - zaključio je.