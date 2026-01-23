Tonka Čović Popadić, po kojoj je nastala pjesma Novih fosila ‘Tonka’, priča nam o svojem životu nakon smrti supruga, legendarnog tekstopisca Momčila Popadića
Opjevana Tonka Novih fosila za 24sata: 'Ja sam ta Tonka, Rajko Dujmić me zvao u tri ujutro...'
Nije tajna da su brojni hitmejkeri u svojim pjesmama opjevali ljubavi ili žene koje su ostavile upečatljivi trag u njihovim životima. Mnoge od tih pjesama postale su trajni hitovi koje i danas slušamo sa sjetom ili radošću. Mnoge od tih žena, kao i njihovi autori, danas više nisu među nama, a vijest o nedavnoj smrti Milene, žene koja je bila inspiracija za legendarnu pjesmu 'Milena' grupe Novi fosili, povod je da se prisjetimo stvarnih priča iza bezvremenskih stihova.
