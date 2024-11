Opljačkali dečka Taylor Swift: Ukrali mu tisuće eura iz vile

Dečko pop zvijezde Taylor Swift i igrač američkog nogometa, Travis Kelce, bio je žrtva provale. U njegovu vilu u Kansasu upali su provalnici te ukrali oko 18.800 eura, uz to oštetivši stražnja vrata.

Travis je za to vrijeme igrao na utakmici između Kansas City Chiefsa i New Orleans Saintsa. Prema policijskom izvještaju koji je dobio TMZ, do provale je došlo 7. listopada oko 19:33 sati, nedugo nakon početka utakmice.

Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Na meti provalnika bio je i njegov suigrač, Patrick Mahomes. U njegov dom u Beltonu lopovi su upali 48 sati prije nego u Kelcejev, iako nije poznato je li i što je nestalo iz doma.

Mahomes je navodno te večeri bio na proslavi Travisovog 35. rođendana. Za tu priliku u Kansas je doletjela i Taylor Swift, koja je svom dečku te subote organizirala privatnu zabavu.

Foto: TYJA, KEVY, LIKE

Izvori su za TMZ rekli da su ove dvije provale vjerojatno povezane sa sličnim zločinima u tom području. U FBI-ju također navodno vjeruju da se radi o kriminalnoj organizaciji koja djeluje i izvan Missourija.