Oprah Winfrey kritiziraju zbog posljednje izjave o kraljevskoj obitelji: 'Pa ti si ih posvađala'

Američka voditeljica Oprah Winfrey (68) naišla je na žestoku reakciju na društvenim mrežama nakon što je izjavila da se nada da će kraljičina smrt omogućiti kraljevskoj obitelji da se okupi i pomiri.

Prisustvovala je Filmskom festivalu u Torontu 2022., tijekom kojeg su je pitali o nedavnom ponovnom susretu princa Harryja (37) i Meghan Markle (41) s princom Williamom (40) i princezom od Walesa Kate (40).

- Otac mi je nedavno preminuo, ovog ljeta. Kad se sve obitelji okupe na zajedničkoj ceremoniji, ritualu, znate, pokapanja mrtvih, postoji prilika za mir. I nadamo se da će toga biti - izjavila je Oprah.

Voditeljica se suočila s oštrim reakcijama na društvenim mrežama zbog tih primjedbi, a neki su se zapitali zašto je odlučila komentirati stare tenzije.

- Dakle, vjeruješ da je kraljičina smrt 'prilika za mir'? A dala si prostora Meghan da pljuje po kraljici i kraljevskoj obitelji - pisali su.

- Ti si potaknula ovu svađe između braće! Gledaj svoja posla, odmakni se od kraljevske obitelji - poručili su joj.

U Oprahinom intervjuu u ožujku 2021. Meghan je otkrila da se osjećala suicidalno u kraljevskoj obitelji. Harry i Oprah kasnije su se ponovno okupili u svibnju 2021. za Apple TV seriju pod naslovom 'The Me You Can’t See: A Path Forward'', koja je istraživala pitanja mentalnog zdravlja.

U seriji je Harry kritizirao očeve roditeljske vještine jer očekuje da njegovi sinovi izdrže pritisak kraljevskog života. Također je optužio svoju obitelj za 'potpuno zanemarivanje' kada se Meghan suočila s uznemiravanjem na društvenim mrežama.

