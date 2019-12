Oprostio se od serije: Hvala što ste svi navijali da Antiša umoči

Domaća serija 'Na granici' u srijedu je došla do finalne epizode, a glumac Asim Ugljen (36), koji je utjelovio lik Ante Štiglića, od uloge se oprostio na društvenim mrežama.

- U originalnoj ideji sam trebao igrati Don Božu. Vlado Bulić i Mirna Miličić, beskrajno vas volim i beskrajno vam hvala što ste mi dali Antišu i napisali ga takvim. Nikada u karijeri nisam dobio takvu ulogu i iskreno sumnjam da ću ikada više i dobiti takvu, jer jedan je Antiša - napisao je Asim. Dodao je da je sve što je ikada htio odigrati, s njim odigrao.

- Doslovno, sve što sam ikada htio izvoditi u kadru, izveo sam s njim. Nikada se nisam toliko igrao i zajebavao kao s njim. A to je poanta glume, barem za mene, da se igram. Jer gluma je po svoj definiciji igra. A igrao sam se kao nikad u životu - dodao je.

- Ćaći i mam'ci nemam što reći osim da su bili najbolji roditelji ikad i da Antiša ne bi bio petina onoga što jest da njih nije bilo. Žarko, ti si moj otac uz živog oca i uvijek ćeš to biti. Barbara, ti si moja punk mama, i neka se nitko ne uvrijedi, ali ja bi da mi ti glumiš mamu do kraja života, kao što mi Žare već glumi tatu do kraja života. Od svih uspomena sa Granice, ova mi je najdraža. Svim ostalima koje nisam spomenuo, hvala vam što ste se igrali sa mnom i trpjeli me. Hvala svima koji su nas pratili, a posebna hvala onima koji su navijali za to da Antiša napokon umoči. Fakat, jedno ogromno hvala svima koji su omogućili da se ovo čudo snimi. Bilo je to jedno apsolutno neponovljivo iskustvo. 'Till the next one - zaključio je Asim.

Serija je s emitiranjem započela u nedjelju, 9. rujna 2018. godine, a imala je dvije sezone.

