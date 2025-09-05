Orlando Bloom o prekidu s Katy Perry: 'Sjajno sam i zahvalan. Nema tu ničega osim ljubavi...'

Nakon višetjedne medijske šutnje, holivudski glumac Orlando Bloom prvi je put javno progovorio o prekidu s pjevačicom Katy Perry, s kojom je proveo gotovo desetljeće. Gostujući u popularnoj emisiji Today televizijske kuće NBC, Bloom je u razgovoru s voditeljem Craigom Melvinom zadržao pozitivan i smiren ton, naglašavajući da su on i njegova bivša zaručnica posvećeni zajedničkom roditeljstvu i da među njima vlada isključivo ljubav i poštovanje.

'Sjajno sam, imamo najljepšu kćer'

Promovirajući svoj novi psihološki triler "The Cut", koji je u kina stigao 5. rujna, 48-godišnji glumac nije mogao izbjeći pitanje o privatnom životu. Voditelj Craig Melvin taktično je započeo temu: "Dogodile su se neke osobne promjene u vašem životu otkad ste zadnji put bili ovdje. Kako ste?". Bloom je s osmijehom odgovorio.

amfAR Gala 2018 - Los Angeles | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

- Sjajno sam, čovječe. Jako sam zahvalan. Imamo najljepšu kćer. Znate onaj osjećaj kad ostavite sve na terenu, kao što sam ja učinio u ovom filmu? Zahvalan sam na svemu tome. I super smo. Bit ćemo super. Nema tu ničega osim ljubavi - rekao je, misleći na petogodišnju Daisy Dove.

Vijest o prekidu Orlanda Blooma i 40-godišnje Katy Perry službeno je potvrđena 3. srpnja, kada su njihovi predstavnici za medije objavili zajedničku izjavu. U njoj je stajalo da su se, uslijed velikog interesa javnosti, odlučili oglasiti i potvrditi da su "posljednjih nekoliko mjeseci mijenjali svoj odnos kako bi se usredotočili na zajedničko roditeljstvo".

Monte-Carlo Gala for the Global Ocean in Monaco | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- I dalje će se pojavljivati zajedno kao obitelj, jer njihov zajednički prioritet jest, i uvijek će biti, odgajanje kćeri s ljubavlju, stabilnošću i uzajamnim poštovanjem - zaključeno je u priopćenju.

Par, čija je veza bila turbulentna, započeo je romansu 2016. godine. Prekinuli su nakratko 2017., da bi se pomirili godinu dana kasnije. Bloom je zaprosio Perry na Valentinovo 2019., a u kolovozu 2020. na svijet je stigla njihova kći Daisy Dove. Planove za vjenčanje odgodila im je pandemija COVID-19, a na kraju do njega nikada nije ni došlo.

Podrška bivše supruge

Zanimljiv uvid u dinamiku njihovih odnosa dala je i Bloomova bivša supruga, slavna manekenka Miranda Kerr, s kojom glumac ima 14-godišnjeg sina Flynna. U intervjuu za australsku radijsku emisiju "Kyle & Jackie O", Kerr je otkrila da je prekid bio prijateljski te da su svi i dalje iznimno bliski.

- Zapravo, vidjela sam ih oboje proteklog vikenda. Slavili smo Daisyn rođendan. Mi smo jedna velika, sretna obitelj. Katy je nevjerojatna. Volim je. I Orlanda, naravno - ispričala je Kerr.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL/INSTAGRAM

Manekenka je naglasila važnost zrelih odnosa, pogotovo kada su u pitanju djeca.

- Iskreno, pogotovo kad imate djecu, ne bi trebalo biti drugačije. Potrebe djeteta uvijek moraju biti na prvom mjestu i odnos mora biti skladan. Ako gajite animozitet, to šteti samo vama - poručila je. Otkrila je i simpatičan detalj s proslave rođendana, kada joj je Katy poslala fotografiju na kojoj su Orlando i njegove dvije bivše partnerice sa širokim osmijesima na licima.

Što je dovelo do kraha veze?

Iako se par u javnosti trudi prikazati idiličnu sliku, izvori bliski paru za magazine poput Hello! Magazine i People otkrili su da je vezi prethodilo napeto razdoblje. Navodno su mjesecima živjeli na "otoku stresa", a problemi u komunikaciji koji su ih mučili godinama ponovno su isplivali na površinu.

Foto: PIXSELL/kolaz

- Ponekad ljubav nije dovoljna da održi zajedno dvoje ljudi s različitim stilovima i pogledima na život - rekao je jedan izvor. Drugi su pak kao jedan od izvora napetosti naveli frustraciju pjevačice nakon slabijeg komercijalnog uspjeha njezinog albuma "143". Dok je Katy bila na turneji, a Orlando se posvetio snimanju filma, par se navodno dodatno udaljio.

Znakovito je i da je Bloom, nedugo nakon objave o prekidu, na svom Instagramu podijelio citate Carla Junga o "samoći" i potrebi da se tuga uravnoteži sa srećom, što su mnogi protumačili kao njegov suptilni osvrt na teško razdoblje.

Unatoč svemu, čini se da su Orlando Bloom i Katy Perry odlučni u namjeri da ostanu primjer zrelih bivših partnera.