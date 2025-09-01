Osamnaest kandidata, prvi izazov i surova vaga: Počinje deveta sezona 'Života na vagi'!

Nova sezona, novi kandidati i nove transformacije koje će pratiti cijela regija! U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. A već večeras gledatelji će doznati s koliko su kilograma stigli u devetu sezonu 'Života na vagi'!

Već na samom dolasku miješaju se emocije - svi su u svojim mislima, svatko svjestan da mu slijedi prvi susret s vagom.

- U posljednje tri, četiri godine dobio sam više od trideset kilograma… - priznaje Dubravko.

- Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti - iskrena je Ema.

Foto: RTL

- Jedeš dok se ne prejedeš… Moja utjeha je bila hrana - otkriva Tamara dok Ivan GallaSandalla odlučno poručuje: 'Vrijeme je da počne sto dana mog novog života.'

A kandidate već danas očekuje i prvi izazov!

- To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji. Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati 'Života na vagi' - kaže voditeljica Antonija Blaće i odmah nastaje komešanje među kandidatima.

Foto: RTL

- Pa zar nije već gotovo? Pa zar nisam ja tu već došla? - iznenađeno će Nena.

- Cijela obitelj mi se potrudila da ja dođem ovamo. I sad da ja ovo ne izdržim! To je kao da bih njima okrenuo leđa - kaže Ante, a Domagoj zaključuje: 'Odustajanje nije opcija ni u kojem smislu.'

Foto: RTL

Mnogi nagađaju da će morati hodati uzbrdo, a pred nekima se brzo javlja sumnja u vlastite snage.

- Baš mi je teško. Valjda ću uspjeti… Nadam se da hoću - rekla je Kate.

Ana, pak, svima daje lekciju iz hrabrosti: 'Sami smo se doveli u ovo, moramo se sada potruditi da to i skinemo. Sramota je ništa ne napraviti, je li tako?'

Prvi izazov, prvo vaganje i prvi put istina na vagi - tko će izdržati, tko popustiti, a tko iznenaditi već na početku? Ne propustite nove epizode devete sezone 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u, a 24 sata ranije na platformi Voyo!

Foto: RTL