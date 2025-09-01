Kandidate već danas očekuje i prvi izazov! 'To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji. Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati 'Života na vagi', reći će Antonija Blaće
Osamnaest kandidata, prvi izazov i surova vaga: Počinje deveta sezona 'Života na vagi'!
Nova sezona, novi kandidati i nove transformacije koje će pratiti cijela regija! U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. A već večeras gledatelji će doznati s koliko su kilograma stigli u devetu sezonu 'Života na vagi'!
Već na samom dolasku miješaju se emocije - svi su u svojim mislima, svatko svjestan da mu slijedi prvi susret s vagom.
- U posljednje tri, četiri godine dobio sam više od trideset kilograma… - priznaje Dubravko.
- Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti - iskrena je Ema.
- Jedeš dok se ne prejedeš… Moja utjeha je bila hrana - otkriva Tamara dok Ivan GallaSandalla odlučno poručuje: 'Vrijeme je da počne sto dana mog novog života.'
A kandidate već danas očekuje i prvi izazov!
- To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji. Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati 'Života na vagi' - kaže voditeljica Antonija Blaće i odmah nastaje komešanje među kandidatima.
- Pa zar nije već gotovo? Pa zar nisam ja tu već došla? - iznenađeno će Nena.
- Cijela obitelj mi se potrudila da ja dođem ovamo. I sad da ja ovo ne izdržim! To je kao da bih njima okrenuo leđa - kaže Ante, a Domagoj zaključuje: 'Odustajanje nije opcija ni u kojem smislu.'
Mnogi nagađaju da će morati hodati uzbrdo, a pred nekima se brzo javlja sumnja u vlastite snage.
- Baš mi je teško. Valjda ću uspjeti… Nadam se da hoću - rekla je Kate.
Ana, pak, svima daje lekciju iz hrabrosti: 'Sami smo se doveli u ovo, moramo se sada potruditi da to i skinemo. Sramota je ništa ne napraviti, je li tako?'
Prvi izazov, prvo vaganje i prvi put istina na vagi - tko će izdržati, tko popustiti, a tko iznenaditi već na početku? Ne propustite nove epizode devete sezone 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u, a 24 sata ranije na platformi Voyo!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+