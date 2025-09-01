Antonija Blaće za 24sata o 9. sezoni Života na vagi: 'Dirne me kad kandidati shvate što mogu'

U etno selu Zaboky, u srcu Zagorja, 18 kandidata odlučilo je napraviti najveći zaokret u životu, a uz njih će biti njihovi treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović te voditeljica Antonija Blaće. Nakon što je u prvim sezonama "Života na vagi" bila kreativna producentica, ovoga puta gledamo je ispred kamera.

Tko će izdržati prve izazove, tko će pokazati skriveni potencijal i čije će transformacije inspirirati gledatelje vidjet ćemo u ponedjeljak, 1. rujna u 21.15 sati, kad počinje deveta sezona "Života na vagi" na RTL-u.

Foto: rtl

Ovaj vam se show uvukao pod kožu. Po čemu se taj projekt razlikuje od svih drugih na kojima ste radili?

A kako mi neće biti pod kožom kad se sjetim prve sezone?! Marijana ispred kandidata, ja u režiji. Po zimi se još snimalo. Smijale smo se i plakale, prvi castinzi, razgovori s prijavljenima, biranje kandidata... Radeći casting, tad sam shvatila s kolikim se problemom ljudi bore, na koje sve elemente života im taj problem utječe i je li korijen ipak negdje drugdje, a ne za stolom. Zato je od prve sezone uključen cijeli stručni tim - od psihologa do liječnika. Velike su to borbe i problem ne nestaje lako. Mislim da je 'Život na vagi' napravio veliku promjenu uopće u percepciji ljudi, empatiji, ali upozorava i na problem. Kad radiš zabavne emisije, publika želi dobar ritam i atmosferu, smijeh, i to je predivno. Ali ovdje su u pitanju stvarni životi i problemi koje kandidati nose godinama. Teško je ostati ravnodušan. 'Život na vagi' te natjera da se i sam zapitaš o svojim navikama, o tome što znači snaga i što znači promjena. Svi mi imamo nešto s čime se borimo, nešto što želimo u sebi pobijediti ili promijeniti.

Koja vas je transformacija kandidata najviše dirnula?

Iskreno, teško je izdvojiti jednu. Ali ipak hoću, a to su Ivan Krolo i Alina. Krolo, naš prvi pobjednik. Prošlo je toliko godina i nije posustao, nije se vratio na staro, promijenio je život. Alinina pobjeda u zadnjoj sezoni bila je apsolutna senzacija! Svaka sezona ima svoje junake. Dirne kad kandidat prvi put povjeruje da može. Kad vidiš osobu koja je možda desetljećima nosila osjećaj manje vrijednosti, skrivala se od života, od sebe, onda odjednom počne hodati uspravno, s osmijehom, to je trenutak koji ti ostane zauvijek. Kilaža se mjeri brojkama, ali ta unutarnja transformacija - to nema cijenu.

Foto: rtl

Što donosi nova sezona?

Zanimljivo je da smo baš zbog naših gledatelja koji su to tražili vratili onaj basic koncept dva tima. Crveni i plavi. Borba u dva tima diže kompetitivnost pa kad čovjeku možda i dođe da odustane ili prolazi krizu, tim te vuče naprijed, kao i osjećaj odgovornosti prema drugima iz tima. Skriveno je tu puno životnih lekcija već u konceptu. Malo smo se resetirali. Izazovi su zanimljivi, kvizovi iskušenja, ima svega.

Znamo da je mnogima falilo mesa, osobito janjetine i rebarca, je li bilo moljakanja da im se smilujete?

Da, da, spominjalo se, ali moljakanja nije bilo... Kandidati se čine vrlo odlučnima kad je o promjeni riječ.

Hrana je kod nas uvijek tema, takva je emisija, ali i kad si u Zagorju, teško je ne zamijetiti mirise i gostoljubivost ljudi. Kandidati su to doživjeli i kroz šalu i kroz iskušenje. Ali upravo taj trenutak kad se odrekneš nečega što ti je navika i što te definira - to je ono gdje počinje prava promjena. Dakle, smijeha je bilo, ali i puno discipline.

Foto: Instagram

Mislite li da emisije poput "Života na vagi" mogu mijenjati društvene stavove o zdravlju i debljini? Često mnogi imaju predrasude da naglo i brzo mršavljenje u showu nije dobro za zdravlje kandidata.

Razumijem to pitanje, jasne su mi sve sumnje i sva propitivanja. Mislim da emisija definitivno mijenja društvenu percepciju. Ljudi počinju shvaćati da debljina nije stvar 'lijen si, pa jedi manje', nego iza toga stoje priče, rane i navike. Kad to vidiš izbliza, nestaju predrasude. Mislim da je 'Život na vagi' jako pomogao oko rušenja te stigme jer smo, slušajući priče kandidata, vidjeli drugu stranu, a kad se netko tako iskreno ogoli, malo ljudi želi bili zlurado. Ljudi su ipak empatična bića. A što se tiče brzine mršavljenja - važno je istaknuti da se sve odvija pod liječničkim nadzorom i uz stručno vođenje. Činjenica je da se vidjelo tijekom sezona da su se mnogi kandidati skidali s teških lijekova, regulirali tlak i slično. Dakle, to nije stihijski, nego kontrolirano. U početku gube velike brojke, ali ne zaboravite da je tu i puno vode te da su se neki od kandidata tu prvi put pokrenuli nakon dugo vremena. Kako vrijeme odmiče, tako se mijenjaju i rezultati.

Kandidati u showu prolaze kroz velike transformacije i mijenjaju svoje navike. Kako se vi brinete o sebi, imate li svoju formulu kako održavate energiju i figuru tijekom svih ovih godina pred kamerama?

Pa joj, barem se svaka moja oscilacija zna i prati (smijeh). Volim pokret - šetam, treniram, idem na reformer i EMS. Pazim na prehranu, ali više kao životni stil, godinama je to moja tema i puno je tu već promjena uneseno koje više nisu promjene, nego moj uobičajeni život. Naravno, s povremenim posrtanjima (smijeh). Sad sam ja malo pojačala uz njih, motivirali su me.

Ove godine slavite 20 godina karijere na RTL-u. Što vam je najdraže što ste do sada napravili i gdje se vidite u idućih 10, 20?

Toliko sam dobrih projekata radila, bilo je toliko zanimljivih trenutaka, velikih showova, regionalnih, uživo poput 'Big Brothera' ili 'X Factora', zabavnih formata poput 'Masked Singera', to mi je bilo superzabavno, pa 'Superstar', pa 'Dođi, pogodi, osvoji'... Stvarno je tu bilo svega. A da je prošlo već dvadeset godina, ne mogu vjerovati. Gdje se vidim, imam jednu ideju koju razrađujem.

Foto: rtl

Kako uspijevate balansirati zahtjevne projekte, emotivne formate poput "Života na vagi", i privatni život?

Jedva (smijeh). Ma, šalim se. Ide to sve skupa. Ništa tu ne treba balansirati, sve se pretače iz jednoga u drugo. I tko sam privatno se vidi u poslu, posao nosim doma, sve je povezano.

Suprug Hrvoje uvijek vam je velika podrška, i privatno i poslovno. Koliko vam znači imati takav oslonac, pogotovo kad radite zahtjevne projekte poput "Života na vagi"?

To mi je valjda najvažnije na svijetu. On je doktorirao 'support system', trebao bi raditi radionice kako umiriti 'overthinkera'. Ja sam 'overthinker' u toj priči. Jednostavno mi ulijeva sigurnost. To povjerenje i sigurnost daju mi mir.

Foto: rtl

Kažu da su brak i partnerstvo maraton, a ne sprint. Kako vi njegujete vaš odnos? Koji su vaši tajni sastojci?

Rekla bih da su naši 'tajni sastojci' možda humor, puno razgovora i spremnost na kompromis. Nismo savršeni, imamo svoje mušice, ali uvijek smo tim. Možda to je to. Da znaš da ste zajedno u svemu, i u dobrim i u lošim fazama.

Tko je koga više osvajao? Kako ste znali da to je to?

Ma, mi kao da smo od prvoga dana 20 godina u braku! Nemam pojma. Humor i nježnost su tu bili presudni. Kad god izađemo negdje ili smo među ljudima, recimo i da je zabava neka u pitanju, puno je ljudi, svašta se događa, kad se pogledamo preko cijele prostorije i znamo tko što misli... I kako se uvijek razveselim kad ga vidim.

Da vas put nije odveo do televizije, čime biste se danas bavili? O čemu ste sanjarili kao djevojčica?

Završila sam tečaj za turističkog pratitelja pa možda turistička vodičica. Svaki autobus ima mikrofon (smijeh). 