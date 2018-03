Osvojio četiri Oscara: Najbolji film je 'Oblik vode' Del Tora

Jubilarna 90. dodjela Oscara završila je govorom Guillerma Del Tora, meksičkog redatelja filma 'Shape of Water' ('Oblik vode'), koji je noćas u Dolby Theatreu osvojio četiri Oscara od sveukupno 13 nominacija.

Frances McDormand proglašena je najboljom glavnom glumicom zahvaljujući ulozi u filmu 'Three Billboards Outside Ebbing Missiour', a večer će se pamtiti i po njenom entuzijastičnom govoru tijekom kojeg je pozvala sve žene u dvoranu da ustanu.

Najbolji glavni glumac je Gary Oldman za ulogu u filmu 'Darkest Hour' u kojoj je utjelovio bivšeg britanskog premijera Winstona Churchilla. Za njegovu transformaciju zaslužan je make-up umjetnik Kazuhiro Tsuji koji je također osvojio zlatnog kipića, a članica njegovog tima je i hrvatska šminkerica Ivana Primorac. Četveročlana ekipa je prethodno dobila i nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti za najbolju šminku i frizuru na filmu.

Jordan Peele ulazi u povijest kao prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oscara u kategoriji 'Najbolji originalni scenarij', te je tek treća osoba u povijesti koja je nominirana za režiju, scenarij i najbolji film.

Dodjelu je drugi put zaredom vodio Jimmy Kimmel koji se nije suzdržavao od šala na račun seksualnog predatora i nekadašnjeg oskarovskog 'miljenika' Harveyja Weinsteina.

Govornici za podijem tijekom večeri najviše su pričali o ravnopravnosti i uključivosti manjina i o razbijanju predrasuda. Ovogodišnja dodjela prošla je bez 'incidenta', koji je obilježio prošlogodišnje Oscare, kada su Warren Beatty i Faye Dunaway pročitali naslov krivog filma u najvažnijoj kategoriji večeri.

U nastavku pogledajte popis nominacija i dobitnika u svim kategorijama za Oscara 2018.:

Najbolji film:

'Call Me by Your Name'

'Darkest Hour'

'Dunkirk'

'Get Out'

'Lady Bird'

'Phantom Thread'

'The Post'

'The Shape of Water' (POBJEDNIK)

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Najbolji glavni glumac:

Timothée Chalamet, 'Call Me by Your Name'

Daniel Day-Lewis, 'Phantom Thread'

Daniel Kaluuya, 'Get Out'

Gary Oldman, 'Darkest Hour' (POBJEDNIK)

Denzel Washington, 'Roman J. Israel, Esq.'

Najbolja glavna glumica:

Sally Hawkins, 'The Shape of Water'

Frances McDormand, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (POBJEDNICA)

Margot Robbie, 'I, Tonya'

Saoirse Ronan, 'Lady Bird'

Meryl Streep, 'The Post'

Najbolja sporedna glumica:

Mary J. Blige, 'Mudbound'

Allison Janney, 'I, Tonya' (POBJEDNICA)

Lesley Manville, 'Phantom Thread'

Laurie Metcalf, 'Lady Bird'

Octavia Spencer, 'The Shape of Water'

Najbolji sporedni glumac:

Willem Dafoe, 'The Florida Project'

Woody Harrelson, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Richard Jenkins, 'The Shape of Water'

Christopher Plummer, 'All the Money in the World'

Sam Rockwell, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (POBJEDNIK)

Najbolji redatelj:

'Dunkirk'. Christopher Nolan

'Get Out'. Jordan Peele

'Lady Bird', Greta Gerwig

'Phantom Thread', Paul Thomas Anderson

'The Shape of Water', Guillermo del Toro (POBJEDNIK)

Najbolji originalni scenarij:

'The Big Sick', Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

'Get Out', Jordan Peele (POBJEDNIK)

'Lady Bird', Greta Gerwig

'The Shape of Water', Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh

Najbolji adaptirani scenarij:

'Call Me by Your Name', James Ivory (POBJEDNIK)

'The Disaster Artist', Scott Neustadter & Michael H. Weber

'Logan', Scott Frank & James Mangold and Michael Green

'Molly’s Game', Aaron Sorkin

'Mudbound', Virgil Williams and Dee Rees

Najbolji strani film:

'A Fantastic Woman' (Čile) (POBJEDNIK)

'The Insult' (Libanon)

'Loveless' (Rusija)

'On Body and Soul' (Mađarska)

'The Square' (Švedska)

Najbolji animirani film:

'The Boss Baby', Tom McGrath, Ramsey Ann Naito

'The Breadwinner', Nora Twomey, Anthony Leo

'Coco', Lee Unkrich, Darla K. Anderson (POBJEDNIK)

'Ferdinand', Carlos Saldanha

'Loving Vincent', Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Sean Bobbitt, Ivan Mactaggart, Hugh Welchman

Najbolji kratkometražni animirani film:

'Dear Basketball', Glen Keane, Kobe Bryant (POBJEDNIK)

'Garden Party', Victor Caire, Gabriel Grapperon

'Lou'. Dave Mullins, Dana Murray

'Negative Space' Max Porter, Ru Kuwahata

'Revolting Rhymes'. Jakob Schuh, Jan Lachauer

Najbolja scenografija:

'Beauty and the Beast', Sarah Greenwood; Katie Spencer

'Blade Runner 2049', Dennis Gassner, Alessandra Querzola

'Darkest Hour', Sarah Greenwood, Katie Spencer

'Dunkirk', Nathan Crowley, Gary Fettis

'The Shape of Water'. Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau (POBJEDNIK)

Najbolja filmska fotografija:

'Blade Runner 2049', Roger Deakins (POBJEDNIK)

'Darkest Hour', Bruno Delbonnel

'Dunkirk', Hoyte van Hoytema

'Mudbound', Rachel Morrison

'The Shape of Water', Dan Laustsen

Najbolji vizualni efekti:

'Blade Runner 2049', John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (POBJEDNIK)

'Guardians of the Galaxy Vol. 2', Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick

'Kong: Skull Island', Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza, Mike Meinardus

'Star Wars: The Last Jedi', Ben Morris, Mike Mulholland, Chris Corbould, Neal Scanlan

'War for the Planet of the Apes', Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Joel Whist

Najbolji zvuk (miksanje):

'Baby Driver', Mary H. Ellis, Julian Slater, Tim Cavagin

'Blade Runner 2049', Mac Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill

'Dunkirk', Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo (POBJEDNIK)

'The Shape of Water', Glen Gauthier, Christian Cooke, Brad Zoern

'Star Wars: The Last Jedi', Stuart Wilson, Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick

Najbolja montaža zvuka:

'Baby Driver', Julian Slater

'Blade Runner 2049', Mark Mangini, Theo Green

'Dunkirk', Alex Gibson, Richard King (DUNKIRK)

'The Shape of Water', Nathan Robitaille, Nelson Ferreira

'Star Wars: The Last Jedi', Ren Klyce, Matthew Wood

Najbolja originalna pjesma:

'Mighty River' from 'Mudbound', Mary J. Blige

'Mystery of Love' from 'Call Me by Your Name, Sufjan Stevens

'Remember Me' from 'Coco', Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez (POBJEDNICI)

'Stand Up for Something' from 'Marshall', Diane Warren, Common

'This Is Me' from 'The Greatest Showman', Benj Pasek, Justin Paul

Najbolja originalna glazba:

'Baby Driver', Julian Slater

'Blade Runner 2049', Mark Mangini, Theo Green

'Dunkirk', Alex Gibson, Richard King

'The Shape of Water', Nathan Robitaille, Nelson Ferreira (POBJEDNICI)

'Star Wars: The Last Jedi', Ren Klyce, Matthew Wood

Najbolji dizajn kostima:

'Beauty and the Beast'. Jacqueline Durran

'Darkest Hour, Jacqueline Durran

'Phantom Thread, Mark Bridges (POBJEDNIK)

'The Shape of Water, Luis Sequeira

'Victoria and Abdul, Consolata Boyle

Najbolja šminka:

'Darkest Hour'. Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick (POBJEDNIK)

'Victoria and Abdul, Daniel Phillips and Lou Sheppard

'Wonder', Arjen Tuiten

Najbolji dokumentarni film:

'Abacus: Small Enough to Jail', Steve James, Mark Mitten, Julie Goldman

'Faces Places', JR, Agnès Varda, Rosalie Varda

'Icarus', Bryan Fogel, Dan Cogan (POBJEDNIK)

'Last Men in Aleppo', Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soren Steen Jepersen

'Strong Island', Yance Ford, Joslyn Barnes

Najbolji kratkometražni dokumentarni film:

'Edith+Eddie', Laura Checkoway, Thomas Lee Wright

'Heaven is a Traffic Jam on the 405, Frank Stiefel (POBJEDNIK)

'Heroin(e)', Elaine McMillion Sheldon, Kerrin Sheldon

'Knife Skills, Thomas Lennon

'Traffic Stop, Kate Davis, David Heilbroner

