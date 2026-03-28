Oscari se sele iz Hollywooda

Oscari napuštaju Dolby Theatre i sele u novi prostor koji više neće biti dio trgovačkog centra. Kako piše CNN, od 2029. stižu u Peacock Theater u sklopu kompleksa L.A. Live u centru Los Angelesa. Akademija je potvrdila da će Peacock Theater, koji je od 2008. domaćin Primetime Emmy Awardsa, biti obnovljen u sklopu novog ugovora s AEG-om, vlasnikom kompleksa L.A. Livea.

Crveni tepih seli na plazu L.A. Livea, među restorane i lokale, uključujući Yard House, a promjena lokacije poklapa se i s novim streaming 'domom' Oscara na YouTubeu od 2029. Oscari su od 2002. u Dolby Theatreu, nekadašnjem Kodak Theatreu, na Hollywood Boulevardu, uz TCL Chinese Theatre i u središtu Staze slavnih.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Kazalište s 3400 sjedala izgrađeno je za prijenos dodjele, s elementima koji prizivaju zlatno doba Hollywooda, dok stupovi s imenima dobitnika za najbolji film prate stepenice prema ulazu. Unatoč glamuroznoj unutrašnjosti, kazalište se nalazi unutar trgovačkog kompleksa s trgovinama poput Sephore i Lidsa, što djeluje pomalo neobično. Posjetitelji tako mogu vidjeti i zvijezde kako se dizalom kreću kroz centar, uz pogled na sadržaje poput Dave & Buster’sa, na putu prema Guvernerovu balu.

Foto: Imdb

Nova lokacija u L.A. Liveu donosi sličan koncept, ali drukčije okruženje. Umjesto trgovina, Peacock Theater okružen je kuglanom Lucky Strike, manjim kazalištima i Crypto.com Arenom, domom Los Angeles Lakersa i dodjele Grammyja. Oscari će se do 2028., kad je 100. ceremonija, i dalje emitirati na ABC-ju i ostati u Dolby Theatreu. Nakon toga sele se u centar Los Angelesa i na YouTube.