Osim Lille: Ivanišević palicom mahao, Begović napala policiju

U petak navečer pjevačica Lidija Bačić (33) navodno je nasrnula na Liljana Fajfer (62) u Zagrebu i zadala joj lakše ozljede.

Foto: Instagram

Pjevačica je u Varšavskoj ulici nepropisno stala na pločnik. Nakon navodnog verbalnog sukoba, žena koja je šetala psa, završila je na podu. Lidija je u tom trenutku, kaže Liljana, pobjegla, a ona i prijateljica odmah su nazvale policiju.

No Lidija nije jedina koja je pokazala nagli temperament. Mia Begović (56) u rujnu 2017. noć je provela u Jedinici za zadržavanje i prepratu na Oranicama, nakon što je izudarala i izvrijeđala prometne policajce, zbog čega je privedena uz primjenu sredstava prisile.

Zbog neobičnih vozačkih reakcija zagrebački policajci zaustavili su vozilo te, zbog sumnje da je alkoholizirana, vozačici ponudili alkotest koji je ona odbila. Ubrzo nakon toga izvrijeđala je policajce te na nacionalnoj i svakoj drugoj osnovi nazivajući ih 'Srbima' i 'plaćenicima'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Policajci su je potom pokušali privesti no Begović je pružala snažan otpor pri čemu ih je izudarala nogama pa su bili prisiljeni koristiti sredstava prisile. Vezali su je lisicama.

Glumica je tu noć provela na triježnjenju u Jedinici za zadržavanje i prepratnju na Oranicama, nakon čega je, uz optužni prijedlog, puštena da se brani sa slobode.

Zagrebački glumac Rene Bitorajac (47) je 2007. pravomoćno osuđen na godinu dana uvjetno, zbog incidenta iz 2004.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Naime, Bitorajac je nakon svađe bejzbolskom palicom slomio ruku djelatniku Zagrebparkinga na parkiralištu na Velesajmu.

Glumac je tada bio upozoren da ukoliko u tom periodu napravi novi prekršaj, da će morati u zatvor na deset mjeseci. Zbog incidenta je morao snositi troškove suđenja od 17.000 kuna.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Umirovljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (47) u veljači 2008. napao je fotoreporter Storyja Boris Beribaka. Naime, tjednik 'Extra', koji je objavio fotografije Gorana Ivaniševića i Vanje Halilović (36) kako izlaze iz zgrade u kojoj su se tajno sastajali, na kioscima je bio u ponedjeljak navečer. Stoga je Boris čekao ispred Goranova stana, u kojem živi s nevjenčanom suprugom Tanjom Dragović (41). Iz stana u središtu Zagreba čula se žestoka svađa.

Foto: story

Goran je izletio je iz zgrade sa sportskom torbom u ruci, u kojoj je nosio samo najnužnije stvari. Tenisača je fotograf htio snimiti kako stavlja torbu u prtljažnik. Ivanišević je uzeo palicu za golf i mahnito počeo razbijati fotoreportersku opremu. Boris je tada rekao kako je tenisač na njega nasrnuo uz prijetnju.

- Sad ćeš vidjeti svog boga, razbit ću tebe i tvoj auto - govorio je tenisač fotoreporteru dok mu je razbijao fotoaparat snažnim zamasima palice i dalje je prijetio fotografu da će ga razbiti. Beribak se stoga žurno udaljio jer je situaciju procijenio kao jako opasnu. Vrijednost razbijene opreme bila je oko 50 tisuća kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Fotograf je Gorana za prijetnje, napad i razbijanje opreme prijavio policiji. Tenisač je tada u afektu razbio i svoj automobil. Poslije je otišao u frizerski salon 'Renata', u ulici u kojoj živi i rasplakao se.

Nakon toga Ivanišević je otputovao u Monte Carlu gdje ima stan. U Zagreb se vratio četiri dana nakon te otišao na policiju. Dobio je samo prekršajnu prijavu za naročito drsko ponašanje na javnome mjestu. Uzeli su mu i palicu. Tada se pisalo kako bi Goran mogao platiti od oko 170 do 1200 kuna kazne, a predviđena je i zatvorska kazna do 30 dana.

Igor Bišćan (41) me je udario nekoliko puta glavom u glavu, a onda me odvukao između parkiranih automobila i tamo me boksao. Ja njega nisam ni taknuo, kaže Dragutin Zrna (61), taksist kojem je nogometaš slomio nos 2010.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dragutin dodaje i da je nogometaš počeo psovati i rekao mu da on može raditi što hoće.

Bišćan je u tada parkirao svoj automobil na taxi stajalište u Martićevoj ulici u Zagrebu. Ubrzo je naišao pauk, kojeg su zaustavili taksisti. Počeo je 'dizati' Bišćanov auto. Pojavio se nogometaš i posvađao s taksistom.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Taksist je prvi nasrnuo i potukli su se - kratko nam je tada kazala Aleksandra Ljuba iz PU Zagrebačke. Dodala je kako ni taksist niti Bišćan nisu bili pijani. Nakon tučnjave Bišćan je sjeo u svoj automobil i odvezao se. Taksist je pozvao policiju, koja je nakon 15-ak minuta uhitila Bišćana u Maksimiru.

Protiv obojice su podnijeli prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Bišćan je i prespavao u jedinici za zadržavanje i prepratu, kako bi ujutro mogao razgovarao s prekršajnim sucem. U prosincu 2018. Bišćan je zatražio od Ustavnog suda da mu prizna nužnu obranu i zaštiti ga od osude u slučaju taksist iz 2010 godine. Ustavni sud ocijenio je da, iako se nekome ne može dva puta suditi za isti prijestup, to u Bišćanovom predmetu nije slučaj, uz obrazloženje da su prekršaji javnog reda i mira te kazneno djelo nanošenja ozljede dvije različite stvari.

Foto: scandal.rs

Članovi nekadašnjeg Bijelog dugmeta tvrde kako se 2018. nisu potukli na dočeku Nove godine u Crnoj Gori, ali fotografije koje su se pojavile pokazuju drukčije.

Mladen Vojičić Tifa (58) navodno je zamjerio Alenu Islamoviću (61) što je na novogodišnjem koncertu u Budvi pjevao dionicu pjesme namijenjenu njemu. Nazočni tvrde kako je, po silasku s bine, najprije došlo do verbalnog sukoba dvojice pjevača, nakon čega su se Islamović i Tifa počeli naguravati.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Sve je kulminiralo u backstageu, u kojemu je navodno došlo i do fizičkog obračuna. Srpski tjednik Scandal! objavio je fotografije tučnjave. Dok je Alen padao, njegov kolega bijesno je gledao u njega i stisnute šake se naguravao. Unatoč tvrdnjama obožavatelja, koji su se zatekli iza kulisa s dvojicom nekadašnjih Dugmića, Islamović i dalje tvrdi da se radilo o nezgodi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Božidar Alić 2008. optužio je redatelja Branka Ivandu za fizički napad. Tvrdio je da je Ivanda ušao u njegovu garderobu te ga napao. Primio ga je za vrat, udario šakom i glavom o zid. Na kraju ga je ošamario. Liječnik mu je utvrdio potres i nagnječenje mozga.

Incident se navodno dogodio na snimanju serije 'Ponos Ratkajevih', a Alić je slučaj prijavio policiji. Na policiju nije odmah otišao jer mu je cijeli dan mučnina u želucu i dobio je slom živaca. Izvori su tada tvrdili da je redatelj opalio Aliću pljusku nakon čega se Alić rasplakao. Suđenje oko ovog slučaja bilo je u svibnju 2009. Na zagrebački Općinski kazneni sud redatelj Branko Ivanda stigao je s odvjetnicom.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

- Drago mi je što je sve završilo. I Alić zna da tu nije bilo nikakvih elemenata za tužbu - kazao je zadovoljni Ivanda. Alić, koji se nije pojavio na sudu. Obojica su na kraju odustali od tužbi.