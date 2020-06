Osim što voli opaliti lopticu, voli i lijepe žene: Na njega su pale Serena, Šarapova i Scherzinger

<p>Nakon što je otkriveno da je na teniskom turniru Adria Touru u Zadru bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov</strong> pozitivan na koronavirus, njegovo se ime našlo u medijima diljem svijeta.</p><p>Osim što je poznat po svojim teniskim uspjesima,naslovnice je punio i vezama s poznatim ženama.</p><p>U početku se šuškalo da je osvojio srce <strong>Serene Williams</strong>. Iako njihova veza iz 2012., nikad nije službeno potvrđena, mediji su u to vrijeme pisali da su neko vrijeme bili zajedno.</p><p>Dimitrov nakon tog prekida nije dugo tugovao. Iste godine osvojio je jednu od najljepših tenisačica svijeta <strong>Mariju Šarapovu</strong>, s kojom je bio u vezi do 2015.</p><p>Tu vezu Dimitrov nije skrivao. Prvi su se put zajedno u javnosti pojavili 2013., u Madridu. Marija je kasnije ispričala da je Dimitrov došao do nje preko njenog agenta.</p><p>Prekinuli su 2015., a pisalo se da je razlog bila njena želja da se posveti karijeri. </p><p>No, bugarski tenisač zbog toga nije dugo tugovao i već nekoliko mjeseci nakon prekida sa Šarapovom pisalo se da je u vezi s playboy zečicom Nikoletom Lozanovom. Ali, ta avantura bila je kratkog daha.</p><p>Međutim, početkom 2016., Dimitrov je ušao u vezu sa zanosnom pjevačicom <strong>Nicole</strong> <strong>Scherzinger</strong> koja je prije njega bila u dugoj vezi s Lewisom Hamiltonom, vozačem Formule 1. </p><p>Vijest o prekidu 2019. potvrdila je Scherzinger neobičnim statusom na Instagramu.</p><p>- Voljela sam te u tvojim najtežim trenucima. Poslanica Rimljanima 5:8 - napisala je svojedobno.</p>