Ošišala se na kratko: Alanis Morissette je šokirala fanove

Vjerojatno se sjećate Alanis Morissette (46), kanadsko američke rock pjevačice, spisateljice, producentice i glumice. Njezini su hitovi 'You Oughta Know', 'Ironic', 'Thank U' i 'Hands Clean' obilježili 90-e godine, a za njezin album 'Jagged Little Pill' iz 1995. se procjenjuje da je prodan u 30 milijuna primjeraka diljem svijeta.

Danas je Kanađanka malo usporila tempo, priznaje kako uživa u obitelji i majčinstvu, a i izgleda potpuno drugačije - toliko da bi ju mnogi teško i prepoznali.

Naime godinama je zaštitni znak Alanis Morissette bila duga smeđa kosa pa nije čudno da je nekima na novijim fotografijama neprepoznatljiva sa svjetlijom, kratkom kosom i šiškama. Morissette se u takvom izdanju nedavno pojavila na Broadwayu, na premijeri mjuzikla ‘Dear Evan Hansen’.

- Kosa je bila tvoj zaštitni znak, ali nema veze jer ti preslatko stoji - jedan je od komentara iznenađenih fanova.

Foto: PIXSELL

Inače, i sama ima predstavu na Broadwayu gdje od 05. ožujka igra glazbena adaptacija njezinog trećeg studio albuma 'Jagged Little Pill' s Elizabeth Stanley (29) u glavnoj ulozi.

Prije nego što je skratila kosu, glazbenica je u ožujku bila i plavuša.

Pjevačica je od 2010. u braku s reperom Souleyeom (37), a par ima kći Onyx (2) i sina Evera (7).