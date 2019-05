Osnivač EXIT-a: 'Ne mislimo na profit, zato smo uspješni...'

Dušan Kovačević osnivač je najpoznatijih svjetskih festivala poput EXIT-a, festivala Sea Dance, Sea Stara i Festivala 84. Ima diplome iz područja telekomunikacija i elektrotehnike s Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i iz menadžmenta s najcjenjenijeg europskog fakulteta za društvene nauke London School of Economics. Iako se nakon završenog fakulteta planirao preseliti u Ameriku, ne žali što to nije učinio.

Foto: Promo

Za vas kažu da uvijek uspijete iz nekog projekta napraviti najisplativiju investiciju. Što je vaša “tajna”?

Mi zaista radimo najisplativije investicije, ali prije svega za destinaciju gdje je neki festival. Tajna uspjeha je u tome da je nama u fokusu i na prvome mjestu uvijek bio posjetitelj, a ne profit i po tome se EXIT od početka razlikovao od većine drugih projekata u festivalskoj industriji. Svake godine na svim našim projektima stvaramo čistu magiju, imamo nastupe najvećih svjetskih zvijezda, na spektakularnim lokacijama i s vrhunskom tehničkom produkcijom, za cijenu ulaznice koja je višestruko manja od sličnih događaja u Europi.

Možete li za neki od svojih festivala reći da vam je najdraži ili barem posebniji, drukčiji od drugih?

Svaki festival iz obitelji EXIT poseban je na svoj način i podjednako nam je drag. Sea Star festival ove je godine od 23. do 26. svibnja i cijelom je timu prirastao srcu već od osnivanja, kako zbog čuvenoga gostoprimstva i ljepota Istre, tako i zbog kvalitete festivala, kao i lokacije te pozitivne atmosfere koja tamo vlada. U Umagu se osjećamo kao kod kuće, ali što je najvažnije, i reakcije posjetitelja su izuzetne.

Foto: Promo

Na ovogodišnji Sea Star festival dolazi 50% više publike nego lani. Kako uspijevate iz godine u godinu biti sve bolji?

U prosjeku je potrebno od tri do pet godina da bilo koji projekt, pa i festival, doživi optimum u odnosu na to kako je zamišljen od početka. U današnjem svijetu prezagušenog marketinga, upravo je preporuka prijatelja, tzv. “word of mouth”, najbolji način da dođete do nove publike.

Festivali koji se održavaju na Balkanu sad su već poznati. Je li vam lakše kad dogovarate posao sa slavnima, a oni su upućeni u sve i čast im je zapjevati na toj pozornici?

EXIT predstavlja jedan od najcjenjenijih svjetskih brendova u festivalskoj industriji, a njegov ugled je najveći upravo među izvođačima i njihovim agencijama. Usprkos tomu što zbog niske cijene ulaznica i ograničenja sponzorskog tržišta nismo u mogućnosti ponuditi im honorare koje dobivaju na Zapadu, izvođači redovito prihvaćaju naše niže ponude. Razlog za to je što se, po njihovim riječima, na našim festivalima izvođači najbolje provedu, imaju najbolje nastupe na turneji i životu.

Foto: Promo

Svake godine napravite odličnu turističku promociju Umaga jer su zbog festivala brojke u porastu...

Provodimo istraživanje među posjetiteljima, samostalno i u suradnji s turističkim organizacijama, kako bismo izmjerili prave efekte festivala na turizam i lokalnu ekonomiju. Sea Star festival je u dvije godine imao više od 80.000 posjetitelja iz više od 50 zemalja svijeta, broj posjećenosti u odnosu na predfestivalski period u istom terminu iznosi više od 220% po službenim podacima TZ Umag. Procjena direktno generiranog doprinosa za lokalni turizam iznosi više od 100 milijuna kuna, dok je vrijednost promocije destinacije još veća.

Što privatno volite najviše slušati? Na kojoj ste glazbi najviše odrastali?

Odrastao sam na punku i rock’n’rollu te na izvanvremenskim bendovima kao što su The Doors, Clash, Ramones i drugi. U međuvremenu sam zavolio i druge žanrove, pogotovo u elektronskoj muzici, a odgovaraju mi i world music, razni chill žanrovi, a sve više i jazz i klasična glazba.

Foto: Sea Star Festival

Jeste li mislili da ćete danas stajati iza najjačih festivala u regiji?

Odat ću vam tajnu. Dok smo još bili pod Miloševićevim režimom, u intervjuu iz 2000. godine izjavio sam da nam je cilj napraviti jedan od pet najvećih festivala u Europi, koliko god da je to u tom trenutku zvučalo nevjerojatno. Poslije višegodišnjega napornog truda i rada uspjeli smo ostvariti te snove. Ono što tad nisam mogao predvidjeti je da ćemo imati festivale širom regije, da ćemo aktivno raditi na povezivanju i mirenju među ljudima na ovom području, što je jedna od stvari na koju smo najviše ponosni.

Pamtite li kakve anegdote sa slavnim glazbenicima? Koji vam je dosad najdraži gost i zašto?

Skrillex, jedno od najznačajnijih imena današnjice, nakon moćnog i eksplozivnog seta 2014. godine na EXIT festivalu na glavnoj bini je izjavio: ‘EXIT je najbolji festival u cijeloj Europi’. Svoje oduševljenje je potom i dokazao tako što je, umjesto odlaska sa svojim timom na ostatak turneje, partijao s nama i ostao na festivalu do kraja. Iako ga je menadžment požurivao zbog dogovorenih obveza. Čak je otkazao, a poslije organizirao novi privatni avion o svom trošku kako bi ostao još nekoliko dana, tako da često volim reći da je on platio najskuplju kartu za EXIT do sada.

Tema: Muzika