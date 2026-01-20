Dodjela nagrada Elector održat će se u Petom Kupeu, a nominirane je odabrao žiri koji se sastoji od više od 30 glazbenih novinara.
Objavljene nominacije za peto izdanje nagrade Elector
Pred nama je peta dodjela Glazbene novinarske nagrade Elector, koja će se održati 13. veljače u zagrebačkom Petom kupeu. Ove godine Elector je ponovno okupio više od 30 glazbenih novinara i urednika domaćih medija koji pomno prate elektroničku scenu, njezin razvoj i nove kreativne pravce. Upravo oni odabrali su nominirane za ovogodišnje izdanje nagrade.
Za Album/kompilaciju godine natječu se: Masters of Afters - ABOP, Terapiya - Andrea Ljekaj, Full Disclosure - Insolate, I poslije linije - linija - Involucija & Zarkoff, Fionna - Plazmatick, Cutting through the Noise - DBFB i Holiday In Sardonia - Zarkoff. Dino Dvornik - Lady - Koolade remix, Lovro Baletić - Prostorija feat. Aida - Ivna Ji remix, IDEM - Par puta godišnje - Roy Beatie remix, Mangroove feat. Zbor Izvor - Tajna - Cortex Team remix, Kries - Sve vam zdravo - Klaada remix i Detour - Kao ptica let - Topa remix odmjerit će snage u kategoriji Remiks godine.
Događaji Röyksopp (Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik), SHIP Festival, Dekmantel Selectors, Love International i Future Scope pres. Richie Hawtin (Cave Romane, Vinkuran) po mišljenju žirija najbolji su Eventi godine, a tko će odnijeti nagradu saznat ćemo za nekoliko tjedana.
U kategoriji Techno singl/EP godine nominirani su Human Nature EP - Insolate, Acyl Rhythm - DJ Jock, Dimensional Fold - Petar Dundov, Gregor Tresher, Prime Omega EP - Petar Dundov i To The Rhythm - Kraundler, dok se za House singl/EP godine natječu: Night Scene - Tom Bug & Grooveline, Rising Soul - Laseech, I Saw You - Laseech, Swaylo, Mare Calmo - Ana Antonova i Marlene's Groove EP - Soulfreq. Nominirani za Bass singl/EP godine su: Prashina EP - Andrea Ljekaj, Sven Nalis, Breathe (dub versions) - Egoless, Lioness - Dr. Obi & Roo T, Gličer - KaliKamo i Monsters - FrenkyBoy.
Napeto je i u kategoriji Electronica (alternative) singl/EP godine, gdje su prema mišljenju žirija Electora godinu obilježili: Ivna Ji - Archways, Klaada - Hibernation EP, Dalton Trance Teleport - Purple Stone, Fortadelis - Between Signals i Art was Art - Aliens Among Us, a za titulu Electro pop singla/EP-a snage će odmjeriti Natali Dizdar x Nipplepeople – Utjeha, Lovro Baletić feat. Magdalena Kipson - Ispočetka, Macha Ravel - Lutkica, Denis Goldin - Denis & Denis & Denis i The Robot - Mr Melody.
Dvornykova, SKA, Kobali, Japanska buba ili Anja Dominic postat će New (s)elector godine u petom izdanju nagrade Elector.
Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Peti kupe, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.
