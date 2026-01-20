Objavljene nominacije za peto izdanje nagrade Elector

Pred nama je peta dodjela Glazbene novinarske nagrade Elector, koja će se održati 13. veljače u zagrebačkom Petom kupeu. Ove godine Elector je ponovno okupio više od 30 glazbenih novinara i urednika domaćih medija koji pomno prate elektroničku scenu, njezin razvoj i nove kreativne pravce. Upravo oni odabrali su nominirane za ovogodišnje izdanje nagrade.

Za Album/kompilaciju godine natječu se: Masters of Afters - ABOP, Terapiya - Andrea Ljekaj, Full Disclosure - Insolate, I poslije linije - linija - Involucija & Zarkoff, Fionna - Plazmatick, Cutting through the Noise - DBFB i Holiday In Sardonia - Zarkoff. Dino Dvornik - Lady - Koolade remix, Lovro Baletić - Prostorija feat. Aida - Ivna Ji remix, IDEM - Par puta godišnje - Roy Beatie remix, Mangroove feat. Zbor Izvor - Tajna - Cortex Team remix, Kries - Sve vam zdravo - Klaada remix i Detour - Kao ptica let - Topa remix odmjerit će snage u kategoriji Remiks godine.

Događaji Röyksopp (Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik), SHIP Festival, Dekmantel Selectors, Love International i Future Scope pres. Richie Hawtin (Cave Romane, Vinkuran) po mišljenju žirija najbolji su Eventi godine, a tko će odnijeti nagradu saznat ćemo za nekoliko tjedana.

U kategoriji Techno singl/EP godine nominirani su Human Nature EP - Insolate, Acyl Rhythm - DJ Jock, Dimensional Fold - Petar Dundov, Gregor Tresher, Prime Omega EP - Petar Dundov i To The Rhythm - Kraundler, dok se za House singl/EP godine natječu: Night Scene - Tom Bug & Grooveline, Rising Soul - Laseech, I Saw You - Laseech, Swaylo, Mare Calmo - Ana Antonova i Marlene's Groove EP - Soulfreq. Nominirani za Bass singl/EP godine su: Prashina EP - Andrea Ljekaj, Sven Nalis, Breathe (dub versions) - Egoless, Lioness - Dr. Obi & Roo T, Gličer - KaliKamo i Monsters - FrenkyBoy.

Napeto je i u kategoriji Electronica (alternative) singl/EP godine, gdje su prema mišljenju žirija Electora godinu obilježili: Ivna Ji - Archways, Klaada - Hibernation EP, Dalton Trance Teleport - Purple Stone, Fortadelis - Between Signals i Art was Art - Aliens Among Us, a za titulu Electro pop singla/EP-a snage će odmjeriti Natali Dizdar x Nipplepeople – Utjeha, Lovro Baletić feat. Magdalena Kipson - Ispočetka, Macha Ravel - Lutkica, Denis Goldin - Denis & Denis & Denis i The Robot - Mr Melody.

Dvornykova, SKA, Kobali, Japanska buba ili Anja Dominic postat će New (s)elector godine u petom izdanju nagrade Elector.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Peti kupe, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.