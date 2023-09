Osnivač Rolling Stonea izbačen iz Rock & Roll Kuće slavnih

Suosnivač časopisa Rolling Stone, Jann Wenner (77), smijenjen je s dosadašnje funkcije u upravnom odboru Zaklade 'Rock and Roll Hall of Fame', američkog panteona rock i pop glazbe, nakon komentara koji su ocijenjeni kao seksistički i rasistički, objavio je u subotu časopis Variety.

- Jann Wenner smijenjen je s funkcije u upravnome odboru Zaklade Rock & Roll Hall of Fame - objavila je zaklada u kratkom priopćenju koje prenosi Variety.

To je odlučeno dan nakon što je u New York Timesu objavljen intervjuu s Wennerom koji je izazvao brojne kritike.

Na novinarsko pitanje zbog čega njegovoj sljedećoj knjizi pod nazivom 'The Masters', koja će biti objavljena 26. rujna i donosi intervjue sa sedam glazbenika: Bobom Dylanom, Mickom Jaggerom, Johnom Lennonom, Bonom, Jerryjem Garcijom, Bruceom Springsteenom i Peteom Townshendom, a nema nijedne glazbenice niti obojenog glazbenika, Wenner je, aludirajući na žene odgovorio:

- Nijedna od njih nije imala dovoljno intelektualno strukturiran način glazbenog izričaja.

- Ne kažem da one nisu kreativni geniji. Ne kažem ni da nisu elokventne, ali pokušajte voditi malo dublji razgovor s Grace Slick ili Janis Joplin... Znate, ni Joni (Mitchell) nije bila filozofkinja rock'n'rolla. Po mom mišljenju ona nije zadovoljila taj kriterij. Ni kroz svoj rad, ni kroz intervjue koje je davala. A ljudi koje sam intervjuirao bili su rock filozofi. Kada je riječ o crnačkim glazbenicima, znate, Stevie Wonder je genij, zar ne? Mislim da je pogreška zapravo u upotrebi tako moćnog izraza kao što je 'majstor' (master). Možda Marvin Gaye ili Curtis Mayfield? Ni oni nisu zadovoljili taj kriterij - pojasnio je.

- Pogledajte samo što su napisali Pete Townshend ili Jagger ili bilo tko od nabrojanih - nastavio je Wenner.

- Oni su pisali duboke stvari o određenoj generaciji, o određenom duhu i određenom stavu prema rock'n'rollu.

Wenner je za NYT rekao kako je svjestan toga da se njegovi komentari nekima neće svidjeti.

- Kada su posrijedi odnosi s javnošću...., možda sam trebao uključiti i nekog crnog umjetnika i umjetnicu samo da izbjegnem kritiku. I moram kazati da sam imao priliku to napraviti. Možda sam staromodan i nije me briga. Gledajući unatrag, volio bih da sam mogao intervjuirati Marvina Gayea ili Otisa Reddinga - kazao je.

Wenner je 1967. bio jedan od suosnivača časopisa Rolling Stone.

Napustio ga je 2019. godine. Istodobno je oformio Zakladu Rock and Roll Hall of Fame, a na funkciji predsjednika bio je do 2020. godine.