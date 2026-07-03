Osnivač Rolling Stonesa imao je turbulentan život, postoje teorije o tome kako je umro

Brian Jones ostao je zapamćen kao jedan od najtalentiranijih glazbenika britanske rock scene šezdesetih godina prošlog stoljeća. Kao osnivač legendarnih Rolling Stonesa postavio je temelje jednog od najvećih rock sastava svih vremena, no njegov život obilježili su brojni osobni problemi, ovisnosti i sukobi koji su na kraju doveli do njegova preranog odlaska. Umro je kada je imao svega 27 godina te je postao jedna od prvih velikih glazbenih zvijezda zloglasnog "Kluba 27".

Rođen je 28. veljače 1942. godine u engleskom Cheltenhamu kao Lewis Brian Hopkin Jones. Potjecao je iz obrazovane obitelji u kojoj je glazba imala važno mjesto. Njegov otac bio je profesor klavira, dok je majka svirala orgulje i vodila crkveni zbor. Već u djetinjstvu pokazivao je glazbeni talent, svirajući klarinet i saksofon, da bi u kasnim tinejdžerskim godinama otkrio svoju najveću ljubav, gitaru i blues.

Jones je bio vrlo inteligentan i uspješan u školi, no često je dolazio u sukob s nastavnicima zbog svoje buntovne naravi. Već kao mladić vodio je boemski način života, putovao Europom, svirao na ulicama i nastupao u manjim klubovima, a razvijao je stil koji je kasnije obilježio rane godine britanskog blues pokreta.

Godine 1962. upravo je Brian Jones pokrenuo sastav koji će ubrzo postati poznat kao Rolling Stones. On je osmislio ime benda, inspiriran pjesmom "Rollin' Stone Blues" američkog blues velikana Muddyja Watersa. Ubrzo su mu se pridružili Mick Jagger i Keith Richards, a nešto kasnije Bill Wyman, Charlie Watts i Ian Stewart. U početku je upravo Jones bio neformalni vođa sastava te čovjek koji je određivao glazbeni smjer benda, usmjeren prvenstveno prema autentičnom američkom bluesu.

Njegov glazbeni talent bio je izniman. Osim gitare, svirao je brojne instrumente, uključujući usnu harmoniku, sitar, marimbu, dulcimer, flautu, saksofon, klavijature, melotron, obou, vibrafon i mnoge druge. Upravo zahvaljujući njegovoj znatiželji i eksperimentiranju, Rolling Stonesi su tijekom sredine šezdesetih godina razvili bogatiji i raznovrsniji zvuk koji se može čuti na albumima "Aftermath", "Between the Buttons" i "Their Satanic Majesties Request". Jones je bio jedan od prvih rock glazbenika koji je u popularnu glazbu uvodio egzotične instrumente iz različitih kultura.

Kako je popularnost Rolling Stonesa rasla, tako su Mick Jagger i Keith Richards preuzimali sve veću kontrolu nad pisanjem pjesama i umjetničkim smjerom benda. Jones je zbog toga postupno gubio utjecaj, što je teško prihvaćao. Istodobno su se kod njega razvijali ozbiljni problemi s alkoholom i drogama, zbog kojih je postajao sve nepouzdaniji tijekom snimanja i nastupa. Njegovo ponašanje često je bilo nepredvidivo, a odnosi s ostalim članovima benda sve napetiji.

Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

Posebno težak udarac bila je veza njegove djevojke Anite Pallenberg s Keithom Richardsom. Nakon što ga je napustila, odnosi između dvojice gitarista postali su gotovo nepovratno narušeni. Jonesovo psihičko stanje dodatno se pogoršalo, a njegova ovisnost sve je više utjecala na rad benda.

Godine 1967. i 1968. dvaput je uhićen zbog posjedovanja droge. Sudski procesi ozbiljno su narušili njegov ugled, ali i mogućnost da s Rolling Stonesima putuje na američke turneje. Do 1969. njegovi doprinosi novim snimkama postali su minimalni, a ostali članovi benda zaključili su da više ne mogu računati na njega.

Dana 8. lipnja 1969. Mick Jagger, Keith Richards i Charlie Watts posjetili su Jonesa te mu priopćili da više nije član Rolling Stonesa. Već sljedećeg dana objavljeno je njegovo službeno priopćenje u kojem je naveo kako se više ne slaže s glazbenim smjerom kojim bend ide. Na njegovo mjesto ubrzo je stigao mladi gitarist Mick Taylor.

Nakon odlaska iz benda Jones se povukao na svoje imanje Cotchford u Sussexu, nekadašnji dom književnika A. A. Milnea, autora priča o Winnieju Poohu. Iako je planirao okupiti novi bend i ponovno se posvetiti glazbi, za to nije dobio priliku.

U noći između 2. i 3. srpnja 1969. pronađen je na dnu bazena svoje kuće. Liječnici su po dolasku mogli samo proglasiti smrt. Službena istraga zaključila je kako je riječ o utapanju uslijed nesretnog slučaja, uz napomenu da su dugogodišnja zlouporaba alkohola i droga ozbiljno oštetili njegovo srce i jetru. Imao je samo 27 godina.

Njegova smrt izazvala je velik odjek u svijetu glazbe. Dva dana kasnije Rolling Stonesi održali su veliki besplatni koncert u londonskom Hyde Parku posvećen upravo njemu. Mick Jagger pročitao je ulomke iz Shelleyjeve pjesme Adonais, dok su iznad pozornice puštene stotine bijelih leptira kao simbol oproštaja od čovjeka koji je osnovao bend.

Iako je službeni uzrok smrti ostao utapanje, tijekom desetljeća pojavile su se brojne teorije zavjere prema kojima je Jones možda bio ubijen. Godine 2009. policija je ponovno pregledala slučaj nakon što su se pojavile nove tvrdnje i svjedočanstva, no zaključeno je da ne postoje dovoljno čvrsti dokazi za ponovno otvaranje istrage. Unatoč tome, dio članova njegove obitelji i danas vjeruje da okolnosti njegove smrti nikada nisu do kraja razjašnjene.

Vodio je turbulentni privatni život

Život Briana Jonesa izvan pozornice bio je obilježen brojnim ljubavnim vezama, burnim odnosima i složenim obiteljskim okolnostima. Osnivač Rolling Stonesa tijekom života je postao otac najmanje šestero djece, no zbog mladosti, nestabilnog načina života i kasnije slave rijetko je bio prisutan u njihovim životima.

Njegovo prvo dijete rođeno je 1958. godine u vezi s jednom prijateljicom, no identitet djeteta nikada nije otkriven. Dijete je odmah nakon rođenja dano na posvajanje te do danas nije poznato zna li uopće da mu je Brian Jones biološki otac ili je jednostavno odlučilo svoj identitet zadržati daleko od očiju javnosti.

Već sljedeće godine njegova tadašnja djevojka Valerie Corbett ostala je trudna. Iako postoje tvrdnje da ju je Jones nagovarao na pobačaj, odlučila je roditi sina koji je na svijet došao 29. svibnja 1960. godine. Ubrzo nakon rođenja dječak je posvojen, a novi roditelji promijenili su mu ime. U to je vrijeme Jones živio boemskim životom, putovao Europom, svirao gitaru na ulicama kako bi zaradio za život te se često oslanjao na pomoć prijatelja i prolaznika. Tek nakon što je ostao bez novca vratio se u Englesku.

Nekoliko mjeseci kasnije dogodila se još jedna epizoda koja je obilježila njegov privatni život. Tijekom posjeta hotelu Wooden Bridge upoznao je mladu udanu ženu po imenu Angeline. Njihova kratka avantura rezultirala je trudnoćom, no Angeline i njezin suprug odlučili su zajedno odgojiti dijete koje je rođeno u kolovozu 1960. godine. Brian Jones nikada nije doznao da je ponovno postao otac.

Godine 1961. pokušao je upisati umjetnički fakultet u Cheltenhamu, no iako je isprva dobio stipendiju, ponuda je povučena samo dva dana kasnije nakon anonimnog pisma u kojem ga je netko opisao kao neodgovornog lutalicu. Iste godine njegova djevojka Pat Andrews rodila je sina, četvrto poznato Jonesovo dijete. Mladi glazbenik tada se uselio k Pat i pokušavao preuzeti odgovornost. Čak je prodao svoju kolekciju gramofonskih ploča kako bi kupio odjeću za bebu i cvijeće za partnericu.

Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija

Pat Andrews kasnije je ispričala kako su u početku živjeli vrlo skromno jer je Jones sav novac ulagao u glazbu. Nakon što su Rolling Stonesi dobili profesionalnog menadžera, Jonesu su navodno savjetovalo da se ne pojavljuje u javnosti s djevojkom i sinom kako ne bi narušio imidž mladog rock glazbenika. Isprva je obećavao da će to biti privremeno, no nakon što je bend postao svjetski poznat, sve se više udaljavao od obitelji. Andrews je kasnije tvrdila da nikada nije dobila financijsku pomoć za odgoj njihova sina te da je Brian postupno postao zaokupljen slavom i novim poznanstvima.

Početkom 1963. godine glazbenik je započeo vezu s Lindom Lawrence. Njihov sin rođen je 23. srpnja 1964., no nakon što se Linda udala za škotskog kantautora Donovana, dječaka je upravo Donovan posvojio i dao mu svoje prezime Leitch.

Iste godine još jedna njegova povremena djevojka, Dawn Molloy, obavijestila je Jonesa i menadžment Rolling Stonesa da je trudna. Menadžer Andrew Loog Oldham isplatio joj je 700 tadašnjih britanskih funti u zamjenu za sporazum kojim se obvezala da neće javno govoriti ni o trudnoći ni o djetetu. Dokument je, među ostalima, potpisao i Mick Jagger kao svjedok. Dječak je nakon rođenja također dan na posvajanje.

Godine 1965. Brian Jones započeo je kratku vezu s njemačkom pjevačicom Nico. Upravo joj je on predstavio Andyja Warhola, čime joj je otvorio vrata kasnije suradnje s grupom The Velvet Underground. Tijekom njihove tromjesečne veze Nico je ostala trudna, ali je odlučila prekinuti trudnoću u Londonu. Unatoč prekidu veze, ostali su prijatelji.

Jedna od njegovih najpoznatijih ljubavnih veza bila je ona s njemačko-talijanskom manekenkom i glumicom Anitom Pallenberg. Njihova burna veza trajala je gotovo dvije godine, no završila je nakon što je Jones postao izrazito nasilan. U jednom je sukobu čak slomio vlastitu šaku udarivši Pallenberg u lice. Ona ga je potom napustila i započela vezu s njegovim kolegom iz Rolling Stonesa Keithom Richardsom, što je dodatno produbilo sukobe unutar benda.

U posljednjim godinama života Jones je bio u vezama s britanskom manekenkom Suki Potier, američkom manekenkom Donyale Lunom te švedskom plesačicom Annom Wohlin, koja je živjela s njim u trenutku njegove smrti 1969. godine. Wohlin je kasnije u svojim memoarima napisala kako je Jones posljednjih mjeseci života osjećao duboko kajanje zbog činjenice da nije bio prisutan u životima svoje djece. Govorio je kako želi započeti novi život, postati odgovoran otac i okupiti svoju obitelj u kući koju je kupio u Sussexu. Posebno je želio uspostaviti odnos sa sinovima koji su odrasli u posvojiteljskim obiteljima.

Njegovo posljednje poznato dijete bila je kći rođena 1969. godine u vezi s udanom Amerikankom Elizabeth, koja je djevojčicu odgojila zajedno sa svojim suprugom. Anna Wohlin kasnije je otkrila i da je nekoliko tjedana nakon Jonesove smrti imala spontani pobačaj.