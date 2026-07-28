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VELIKA NOVČANA KAZNA

Osobi koja je objavila piratsku kopiju 'Odiseje' prijeti zatvor

Piše Zrinka Medak Radić,
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Osobi koja je objavila piratsku kopiju 'Odiseje' prijeti zatvor
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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Prema američkim zakonima, ilegalna distribucija filma koji se prikazuje u kinima smatra se teškim kaznenim djelom. Počinitelj bi se mogao suočiti s kaznom do pet godina federalnog zatvora

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Novi epski spektakl Christophera Nolana, "Odiseja", našao se u središtu kontroverze nakon što je visokokvalitetna piratska verzija filma ilegalno objavljena na mreži X. Snimka je u nekoliko sati prikupila više od dva milijuna pregleda prije nego što je uklonjena. Dok studio Universal Pictures pokreće istragu, osobi odgovornoj za curenje prijete ozbiljne pravne posljedice.

Prema američkim zakonima, ilegalna distribucija filma koji se prikazuje u kinima smatra se teškim kaznenim djelom. Počinitelj bi se mogao suočiti s kaznom do pet godina federalnog zatvora i novčanom kaznom do 250.000 dolara. Ministarstvo pravosuđa može podići optužnicu i prema Zakonu o zaštiti autorskih prava u obiteljskoj zabavi, koji čak i za prvo djelo bez motiva financijske dobiti predviđa kaznu do pet godina zatvora. Ako je curenje uključivalo i proboj na šifrirane servere ili distribucijske sustave, Zakon o računalnim prijevarama i zlouporabi može kaznu povisiti na čak deset godina zatvora.

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Osim kaznenog progona, Universal Pictures može pokrenuti i privatnu tužbu za naknadu štete. Američki zakon o autorskim pravima omogućuje studiju traženje odštete do 150.000 dolara za svako pojedinačno kršenje autorskih prava. U teoriji, sudac bi mogao presuditi da svaki od 2,1 milijuna pregleda predstavlja zasebno kršenje, što bi rezultiralo astronomskom odštetom koja bi mogla doseći stotine milijuna dolara.

Veliki filmski studiji koriste sofisticirane metode za praćenje izvora. Vrlo je vjerojatno da je procurila kopija "Odiseje" sadržavala forenzički vodeni žig. Ova tehnologija ugrađuje nevidljivi identifikator u svaku digitalnu kopiju, omogućujući precizno utvrđivanje odakle je materijal potekao.

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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Iz Universala su potvrdili da su svjesni neovlaštene objave te su pokrenuli protokole za uklanjanje. "Ozbiljno shvaćamo kršenje autorskih prava i iskoristit ćemo sve odgovarajuće pravne lijekove kako bismo zaštitili naš sadržaj i prava intelektualnog vlasništva", poručili su.

 *uz korištenje AI-ja
 
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