Osramoćeni Polanski preuzet će režiju filma o lažnoj optužbi

Filmaš Roman Polanski većinu je svoje karijere proveo van SAD, nakon što su ga tamo optužili za silovanje. Taj redatelj je i dalje održavao relativno uspješnu karijeru a uskoro nam se vraća u kino dvorane s filmom o muškarcu koji se bori za svoj ugled.

'J’accuse', nazvan po istoimenom otvorenom pismu autora Emilea Zole, bit će snimljen po priči o kapetanu Alfredu Dreyfusu, kojeg su lažno optužili da je špijunirao za Nijemce. Jedan od glavnih razloga za ovu optužbu bila je činjenica da je Dreyfus bio francuski Židov, a samim time bio je nepoželjan u Francuskoj krajem 19. stoljeća.

Foto: Screenshot YouTube

U glavnoj ulozi u filmu bit će oskarovac Jean Dujardin. Uloga koju je preuzeo je ona protuobavještajnog časnika Georgesa Picquarta, koji je uspio dokazati, poslije Dreyfusove osude, da je vojnik u stvari govorio istinu te da je cijelo vrijeme bio nevin.

U pitanju je priča koja je javnosti već jako dugo poznata, no o kojoj do danas baš i nije snimljeno mnogo filmova. No kako živimo u vrijeme kada je aktivan #metoo pokret, posve je jasna motivacija Polanskog za snimanje ovog filma. Dodajmo tomu da redatelj ima vrlo jasne osobne motive, one vezane uz njegov slučaj, da se pozabavi takvim filmom i njegov interes je u potpunosti shvatljiv.

Foto: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ipak, premda je Polanski za mnoge filmaše osoba s kojom se ne komunicira, Dujardin je odlučio da redatelj za njega nije takav. Stoga će snimanje filma 'The Dreyfus Affair' otpočeti u produkciji Legende Filmsa. O napretku filma obavještavat ćemo kako vijesti budu dolazile.

Tema: FILM