Peter Jackson će nam pokazati Veliki rat kakvog nismo vidjeli

Prvi svjetski rat, prvotno nazivan 'Veliki rat' ili 'Rat koji će okončati sve ratove', bio je globalni oružani sukob između dva saveza država, Antante i Središnjih sila. Odvijao na više kontinenata od 28. srpnja 1914. pa sve do 11. studenog 1918., kada takozvane Središnje sile kapitulirale. Posljedice rata bile su, između ostalih, i više od 40 milijuna žrtava, zbog čega je to jedan od smrtonosnijih sukoba u modernoj ljudskoj povijesti te značajna razaranja država i gospodarstava. Stoga se taj rat smatra prvim ratom globalnih, svjetskih razmjera.

O tom ratu veliki redatelj Peter Jackson snimio je svoj prvi film u četiri godine. U pitanju je dokumentarac 'They Shall Not Grow Old', za kojeg je pušten i prvi foršpan. Jackson i njegova ekipa uzeli su stare filmske isječke te su ih iz crno-bijele tehnike prebacili u boju. Time su nam napokon uspjeli prikazati kako točno su neki elementi tog užasnog rata izgledali.

Foto: Twitter/Screenshot

'They Shall Not Grow Old' ima cilj pokazati kako je u stvari sve izgledalo i približiti nam ljudsku stranu rata. Redatelj je proveo mjesece i mjesece u BBC-ju kao i u arhivi Imperijalnog ratnog muzeja, kako bi što bolje satkao priču koju želi ispričati. Time je uspio napraviti priču u kojoj ćemo vidjeti okrutnu stvarnost rata, kao i stav vojnika naspram istog. Također, 'They Shall Not Grow Old' će nam pokazati kako su vojnici jeli, spavali, stvarali prijateljstva i generalno provodili svoje vrijeme dok nisu ratovali na fronti.

Foto: Twitter/Screenshot

Samo ime filma dolazi iz pjesme Laurencea Binyona, 'For the Fallen', objavljene nedugo nakon početka rata, u rujnu 1914. godine. S vremenom je pjesma, koja hvali vojnike koji odlaze u smrt, postala oda sjećanja na te ljude.

Pogledajte foršpan

- Želio sam posegnuti kroz maglu vr4mena i dovući te ljude u moderni svijet, kako bi ponovno dobili svoju ljudskost, umjesto da ih se gleda kao figurice nalik Charlieju Chaplinu u arhivskom filmu. Koristeći kompjutere kako bismo izbrisali tehničke limitacije možemo vidjeti i čuti Veliki rat onako kako su ga oni iskusili - rekao je Jackson.

Film za sada ima distribuciju samo u Europi, a ako bude imao premijeru i u Hrvatskoj, pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Tema: FILM